07.02.2017 - 20:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mit einem Tag Verzögerung iOS 10.3 Beta 2 nun für öffentliche Tester freigegeben, die am kostenlosen Betaprogramm Apple Seed teilnehmen. Das neue Betriebssystem läuft auf iPhones, iPads und dem iPod touch.



07.02.2017 - 20:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iOS 10.3 Beta 2 ist da (Bild: Adrianna Calvo/CC0)

Apple macht sich bereit, iOS 10.3 zu veröffentlichen und hat jetzt die Beta 2 für Teilnehmer des Betaprogramms „Apple Seed" freigegeben. Diese Fassung unterscheidet sich Nur durch die Build-Nummer von der gestern veröffentlichten Version für zahlende Entwickler. Wichtigste Neuerungen innerhalb von iOS 10.3 sind die Suchfunktion für AirPods und das neue Apple Dateisystem APFS, das den Betrieb und das Booten von iOS deutlich beschleunigen soll.

Die Ortungsfunktion für verlorene AirPods erzeugt einen anschwellenden Ton, mit dem die Ohrhörer im Zimmer hoffentlich wieder gefunden werden können. Wer will, kann auch nur einen der beiden Bluetooth-Kopfhörer vor sich hinsummen lassen. Leider geht das nur, wenn die Verbindung per Bluetooth nicht abgerissen ist. Auf der Website iCloud.com kann der Anwender außerdem die zuletzt aufgezeichnete Position ermitteln, an der die AirPods mit dem iPhone oder iPad gekoppelt waren. Genauer geht es mangels Sendefunktion der Geräte leider nicht. Die Ortungsfunktion ist unter dem Menüpunkt "Mein iPhone finden" zu finden.

Lesetipp macOS Sierra: Das kann Apples neues Dateisystem APFS Im neuen macOS Sierra steckt ein neues Dateisystem integriert, das jedoch erst 2017 durch Sie als Konsumenten genutzt werden kann. Dann aber... mehr

Eine fast noch wichtigere Änderung ist die Einführung des Dateisystems Apple File System (APFS) auf iOS. Beim Update bemerkt der Nutzer die Konvertierung nicht, dennoch sollte natürlich wie immer ein Backup gemacht werden, falls doch etwas schiefgeht.

Das alte Dateisystem HFS+ wird bald überall aus der Mac-Welt verschwinden, denn auch bei macOS und watchOS soll APFS kommen. APFS bietet eine höhere Datensicherheit aber vor allem mehr Performance. Die iOS-Geräte booten merklich schneller und auch der App-Start ist flotter.

So wird man Apple-Seed-Tester

Um ein Tester zu werden, genügt es sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram über die blauen Schaltflächen Join Now und Get Started mit der Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden. Ein weiterer Klick auf Accept um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt Sie zur letzten Seite des Anmeldeprozesses. Klicken Sie nun unter Punkt 1 auf Enroll Your Mac und laden Sie auf der neuen Seite das Beta Access Utility, das in Anschluss an den Download ausgeführt werden kann.