27.10.2016 - 08:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst kürzlich gab Eddy Cue im Rahmen eines Interviews bekannt, dass man die aktuelle Fernsehlandschaft und vor allem die Bedienung für alles andere als optimal hält. Apples Bemühungen diesen Bereich zu verbessern, sind längst bekannt. Auf dem heutigen Apple-Event könnten wir jedoch eine neue App für Apple TV zu Gesicht bekommen, die sich genau dem Problem annehmen soll.



27.10.2016 - 08:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn man dem aktuellen Bericht von USA Today Glauben schenken kann, dann erwartet uns heute Abend auf dem Mac-Event die Vorstellung einer neuer App für Apple TV (4. Generation). Dabei möchte man einen neuen Weg beschreiten. Der Nutzer soll über die App mit Empfehlungen versorgt werden. Gleichzeitig soll dies eine Plattform für Fernsehnetzwerke sein, um neue Sendungen zu bewerben.

Die App wird als Watch List beschrieben. Die Auflistung der Sendungen, die man unbedingt sehen sollte, basiert dabei auf den Streaming-Gewohnheiten – in ähnlicherweise wie bei Netflix. So soll man „beispielsweise als Abonnent des FX Networks dazu ermutigt werden, die neue Dramaserie Atlanta zu schauen." Bereits hier sollte man merken, dass die App wohl vorerst nur in den USA starten könnte, da in Deutschland Angebote wie HBO GO sehr rar gesäht sind.

Ein große Rolle für die allgemeine Umsetzung spielt auch das frisch veröffentlichte tvOS 10. Denn mit dem Update brachte man die Einzel-Anmeldung auf das neue Apple TV. Diese ermöglicht es, dass Nutzer sich nur mit Ihrer Apple-ID für Abonnements der Anbieter anmelden können. Dadurch wird ein komplizierter Anmeldeprozess für einzelne Dienste vermieden.

Ob der Dienst auch hierzulande veröffentlicht wird, können wir nur hoffen. Glücklicherweise wissen wir bereits in wenigen Stunden mehr – zum Beispiel den offiziellen Namen und die genauen Features.