15.05.2018 - 14:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In Frankreich kommt neuer Schwung in die TV-Landschaft. Apple hat dort mit dem Pay-TV-Anbieter Canal+ eine Partnerschaft geschlossen, um das Apple TV 4K als Alternative zu den üblichen Kabelboxen des Anbieters bereitzustellen. Dies gab die Vivendi-Tochtergesellschaft in einem Statement bekannt. Apple drängt damit in einen weiteren Markt und verschafft sich einen Vorteil gegenüber anderen Set-Top-Box-Herstellern.

Nachdem die Bemühungen mit den großen amerikanischen Programmanbietern vorerst gescheitert sind und Apple nun eigen Inhalte produzieren lässt, gibt das Unternehmen seine TV-Pläne noch nicht auf. Aktuell hat man dazu in Frankreich eine Partnerschaft mit der Vivendi-Tochter Canal+ geschlossen, um den Abonnenten eine komfortable Lösung mittels Apple TV 4K zu bieten, die im Gegensatz zu üblichen Kabelbox deutlich mehr Funktionen besitzt.

Dazu wird in wenigen Tagen ein spezielles Angebot gestartet, durch das die Kunden eine Apple-Set-Top-Box erhalten können und via MyCanal-App auf Ihr Abonnement zugreifen können. Zusätzlich bietet man damit an, dass die Kunden auch andere Apps oder Apple-Dienste über das Apple TV nutzen können und bietet gleichzeitig den Komfort der Sprachsteuerung via Siri an.

Schon ab dem 17. Mai 2018 wird Canal+ seinen Kunden in Frankreich anbieten ein Apple TV 4K für 6 Euro im Monat zu mieten. Etwa den gleichen Preis zahlen Abonnenten für die aktuelle Kabelbox des Anbieters.

Apple könnte mit Canal+ nur den Anfang gemacht haben und vielleicht bald weitere Anbieter zum Umdenken bewegen. Diesen Plan verfolgt das Unternehmen schon seit der Einführung des Apple TV (4. Generation) und setzt seine Bemühungen weiter fort. Eventuell können weitere regionale Anbieter als Partner gewonnen werden. Hierzulande ist beispielsweise Sky zwar mit eigenen Apps schon auf dem Apple TV vertreten, hat aber eine Partnerschaft mit Rokku und bietet selbst da nicht den Umfang seiner eigenen Kabelbox an. Nun könnte man sich jedoch an dem positiven Beispiel aus dem Nachbarland orientieren.

