25.08.2017 - 12:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger Zeit berichten wir schon, dass Apple nicht nur an der Integration von 4K-Inhalten für iTunes arbeitet, sondern auch seine Set-Top-Box Apple TV auf den neuesten Stand der Technik bringen will. In einem aktuellen Bloomberg-Bericht geht man davon aus, dass Apple eine große Vorstellung gemeinsam mit dem iPhone 8 und der Apple Watch 3 plant. So könnte Apple TV 5 in wenigen Wochen vorgestellt werden.



Apples Set-Top-Box benötigt ein Hardware-Upgrade (Bild: Stefan Molz)

Nach langer Wartezeit aktualisierte Apple zuletzt 2015 seine „Hobbysparte“ Apple TV. Damit gingen große Änderungen einher. Man setzte auf einen leistungsstarken A8-Chip sowie ein neues auf iOS-basierendes Betriebssystem namens tvOS. Gleichzeitig eröffnete man den App Store, sodass mittlerweile unzählige Anwendungen auf dem TV zur Verfügung stehen. Jedoch ist das Update fast zwei Jahre her und vor allem der 4K-Standard wird von vielen Nutzern gefordert. In den letzten Wochen und Monaten haben Leaks und Funde in der Firmware für neue Hoffnung gesorgt. Darin fand man Hinweise auf die Unterstützung von Dolby Vision und HDR10 sowie erste Codenamen für neue Apple TVs.

Laut Bloomberg soll demnächst das Apple TV 5 vorgestellt werden. Hierfür wird natürlich ein deutlich schnellerer Prozessor erwartet, um ausreichend Leistung für 4K-Inhalte bereitzustellen. Womöglich setzt Apple hier in diesem Jahr auf einen A10-Chip, der bereits das iPhone 7 und iPhone 7 Plus mit einer starken Rechenpower ausstattet.

Jedoch gibt es einige Indizien, die für eine baldige Vorstellung sprechen. Auf der einen Seite sah man vor wenigen Wochen in iTunes erstmals Referenzen, die auf 4K- und HDR-Filme hindeuteten. Auf der anderen Seite ist da noch tvOS 11 und die sehr kurze Vorstellung zur diesjährigen WWDC. Daher ist es möglich, dass die neue Firmware den Weg für 4K-Inhalte schafft. Ein Entwickler schaffte es bereits das Betriebssystem in der höheren Auflösung testweise laufen zu lassen. Dabei ließ sich schon erkennen, dass die meisten Grafikelemente für die 4K-Auflösung optimiert sind.

Die Vorstellung des Apple TV 5 wird daher in Kürze erwartet, sodass die Set-Top-Box wohl gemeinsam mit dem iPhone 8, iPhone 7s, iPhone 7s Plus und der Apple Watch Series 3 im September präsentiert werden dürfte.