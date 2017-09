21.09.2017 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit dem Apple TV 4K wird Apple ab morgen offiziell in die 4K-Welt eintauchen. Passend dazu begann man schon in der letzten Woche Inhalte auf das ultrahochauflösende Format zu aktualisieren. In iTunes findet man nun auch einen Banner, der auf die neuen Versionen hinweist. Dabei gibt man Ihnen auch einen Überblick über alle verfügbaren 4K-Filme, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.



Wenn Sie aktuell den iTunes Store, genauer die Film-Sektion, besuchen, dann sehen Sie seit kurzer Zeit einen Banner, der Sie auf „einfach atemberaubende“ Inhalte aufmerksam macht. Dabei handelt es sich um die frisch aktualisierten Filme vierfacher HD-Auflösung und lebendigeren Farben. Während aktuell Filme nur auf dem neuen iPad Pro in HDR geschaut werden können, lassen sich die 4K-Versionen in voller Qualität nur auf dem neuen Apple TV 4K wiedergeben, welches am morgigen Freitag erscheint. In den kommenden Wochen und Monate dürfte Apple noch weitere Inhalte hinzufügen. Im Gegensatz zum Wechsel von SD zu HD wird man für 4K-Filme denselben Preis wie für HD-Filme bezahlen, sodass bereits gekaufte Filme kostenfrei auf das besser aufgelöste Format geupgradet werden.

Folgende Filme sind als 4K-Version mit HDR erhältlich:

Focus (2015)

Kong: Skull Island

Man lernt nie aus

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Jupiter Ascending

Logan - The Wolverine

Deadpool

The LEGO Batman Movie

Mad Max: Fury Road

American Sniper

Störche - Abenteuer im Anflug

Annabelle

Batman v Superman: Dawn of Justice

Verborgene Schönheit

EIn ganzes halbes Jahr

Vacation

Suicide Squad (2016)

Codename U.N.C.L.E.

CREED: Rocky's Legacy

Legend of Tarzan

San Andreas

Magic Mike XXL

War Dogs

Live by Night

Lights Out (2016)

Erbarmungslos

Im Herzen der See

GoodFellas

How to be Single

Die glorreichen Sieben

Get Hard - Der Knastcoach

Entourage - Der Film

Storm Hunters (2014)

Run All Night

Pan

Die Wahlkämpferin

Gallows

Keanu

4K-Filme ohne HDR: