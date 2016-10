27.10.2016 - 22:07 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apples selbst ernanntes Ziel ist es, dass Nutzer keinen Grund mehr haben, mit etwas anderem als dem Apple TV der 4. Generation Fernsehen zu schauen. Um das zu erreichen, wurde heute eine neue App und ein neues Siri-Feature angekündigt. Die App heißt einfach „TV” und das Siri-Feature kann per Sprachbefehl in das Live-Fernsehen wechseln. Einen kleinen Haken gibt es jedoch: Die „TV”-App wird zunächst nur in den USA zu haben sein.



„TV”-App für Apple TV 4, iPad und iPhone (Bild: Apple)

Das Apple TV der 4. Generation soll zum Zentrum des Medienkonsums im Wohnzimmer werden. Das ist, was sich Apple wünscht und woran momentan gearbeitet wird. Dafür wird im Hintergrund die „TV”-App entwickelt. Sie soll alle Inhalte in einer Oberfläche vereinen und dabei auch mit anderen Apps interagieren.

Apple TV rüstet auf

Grundsätzlich geht es bei der neuen „TV”-App um Inhalte, die innerhalb des iTunes Stores zu finden sind. Neu ist allerdings, dass Apple auch Apps berücksichtigt, die ebenfalls Inhalte bereitstellen. So wird es die „Watch Now”-Funktion geben, wo der Nutzer auswählen kann, was er als nächstes anschauen möchte.

Bei „Up Next” orakelt das System, was der Nutzer als nächstes anschauen will, basierend darauf, was zuletzt geschaut wurde. Dabei werden Leihobjekte und Käufe aus iTunes mit einbezogen. Als Beispiel wurde erwähnt, dass Serienfans die nächste Folge angeboten bekommen, wenn sie eine geschaut haben. „Recommended” besteht aus einer Liste von kuratierter und im Trend liegender TV-Shows und Filme. Die Mediathek bietet Zugriff auf alle Inhalte, die in der Apple-ID zur Verfügung stehen, mit anderen Worten bei iTunes erworben oder geliehen wurden. Schließlich gibt es den Store, der neue Inhalte anbietet.

Die „TV”-App wird dabei nicht nur für das Apple TV zur Verfügung stehen, sondern auch für iOS. Damit lassen sich Inhalte auf beinahe beliebigen Plattformen konsumieren. Die Empfehlungen und „Up Next” werden stetig synchronisiert. Das Ganze soll ab Dezember verfügbar sein, zunächst aber nur in den USA.

Siri wird klüger

Neu wird ebenfalls sein, dass man Siri bitten kann, direkt in Live-Nachrichtensendungen oder Sport-Events zu springen. Dafür kann einfach nach der entsprechenden Sportart gefragt werden. Siri weiß, welche App geöffnet werden muss, um den Wunsch zu erfüllen. Bei Nennung des Namens des Senders kann ebenfalls sofort in das Live-Programm gewechselt werden.

Zuletzt kündigt Apple Verbesserungen beim Single Sign-On für Pay-TV-Apps an. Das ist, wie alle anderen Neuerungen auch, zunächst ebenfalls auf die USA beschränkt. Abonnenten von DIRECTV und dem DISH Network müssen sich dann nur noch einmal auf Apple TV, iPhone oder iPad anmelden und können alle Apps verwenden die Teil des Pay-TV-Abonnements sind.