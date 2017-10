Die Umweltschutzorganisation Greenpeace veröffentlicht den Guide of Greene Electronics und bewertet darin verschiede Unternehmen zu ihrem Einsatz von erneuerbaren Energien, die Vermeidung schädlicher Chemikalien und die Möglichkeit Rohstoffe zu recyceln. Apple belegt in diesem Ranking nun den zweiten Platz, direkt hinter Fairphone. Samsung ist weit abgeschlagen.

Apples Bemühungen im Umweltschutz scheinen sich auszuzahlen (Bild: Greenpeace)

Apple setzt sich schon lange für den Umweltschutz ein und verwendet in seinen Rechenzentren und den weltweiten Standorten nahezu hundert Prozent erneuerbare Energie aus Solar-, Wasser- und Windkraft. Verpackungen stellt Apple aus recyceltem Papier her und auch die in den Geräten verbauten Chemikalien sollen möglichst wenige umweltschädlich sein. Alle Apple Stores nehmen alte Apple-Geräte zurück und führen sie einem Recycling-Prozess zu. Um möglichst effektiv die einzelnen Bauteile der Geräte wiederverwenden zu können, zeigte Apple letztes Jahr den eigens dafür entwickelten Roboter Liam.

Platz 2 im Greenpeace-Ranking

Nun erkennt auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace erneut die Bemühungen Apples an und vergibt in seinem Guide of Greene Electronics den zweiten Platz an den Konzern aus Kalifornien. Konkurrenten wie Samsung oder Huawei schneiden deutlich schlechter ab. Auf dem ersten Platz landete die Firma Fairphone, deren Ziel es ist, ein Smartphone zu entwickeln, welches ausschließlich mit fair gehandelten Materialien hergestellt wurde und sich zu hundert Prozent recyceln lässt.

Bei dem Ranking wurde getestet, ob die Unternehmen erneuerbare Energien einsetzen, welche Chemikalien in den Geräten verbaut sind, wie gut sich diese recyceln lassen und wie leicht eine Reparatur möglich ist. Für diesen Punkt kooperiert Greenpeace mit der Reparaturplattform iFixit.