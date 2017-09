Recht auf Privatsphäre: Apple reagiert auf einen offenen Brief, den Vertreter mehrerer Werbeunternehmen dem Unternehmen aus Cupertino gewidmet haben. Dieses verteidigt sich nun gegen die darin enthaltene Kritik gegen Veränderungen beim Webbrowser Safari. Dieser setzt in Zukunft Algorithmen aus dem Maschinenlernen ein, um Nutzer am Mac und iPhone, sowie iPad gleichermaßen vor Werbung und aber vor allem vor dem sogenannten „Tracking“ zu schützen, also der Nachvervolgung von Verhaltensmustern.

Auch auf dem Mac blockiert Apple mit Safari zukünftig intelligent das Tracking der Nutzer (Bild: Apple)

Werbeverbände in den USA zeigten sich zuletzt besorgt. Sie veröffentlichten einen offnen Brief in die Richtung des iPhone-Herstellers. Apple würde mit Änderungen an Safari in macOS und iOS das Geschäftsmodell der Branche und des Internets untergraben. Man bat Tim Cook und die Seinigen doch, die Pläne zu überdenken. Man ging sogar soweit, Apple Sabotage an der Grundlage der Finanzierung im Internet vorzuwerfen.

Werbeindustrie dringt in die Privatsphäre der Nutzer ein

Apples Antwort auf die Kritik lies nicht lange auf sich warten. Das Unternehmen gab gegenüber „The Loop“ von Jim Dalrymple ein Statement ab. Man sei überzeugt, dass die eigenen Kunden ein Recht auf Privatsphäre hätten. Doch genau dieses würde von der Werbeindustrie massiv untergraben. Sie verfügt über Technologien, die den Nutzer vor dem Rechner gläsern erscheinen lassen. Es sei den Firmen fast komplett möglich die Surfhistorie der Nutzer nachzuverfolgen, selbst dann, wenn dieser gar nicht seine Zustimmung dazu erteilt hätte. Das Konzept des „Re-Targeting“, also der Werbung für ein Produkt, das der Nutzer sich einmal angesehen hat, auf vielen verschiedenen Webseiten hinweg, beruht darauf. Problematisch ist aber vor allem, dass auch solche Anbieter Informationen sammeln, die eigentlich nur passiv an dem Prozess beteiligt sind.

Tracking in Safari clever verhindern

Apple wird in Safari neue Schranken in Form der „Intelligenten Tracking-Prävention“ einrichten. Diese baut auf bereits vorhandenen Mechanismen auf, verwendet aber zusätzlich Maschinenlern-Algorithmen, um die Verfolgung der Nutzer sinnvoll zu unterbinden. Die Auswertung geschieht lokal auf den Geräten und unter iOS 11 wird sie enorm vom neuen A11 Bionic Prozessor profitieren, der mit speziellen Funktionen zum Berechnen neuronaler Netzwerke ausgestattet ist. Die Daten des Nutzers würden zu diesem Zwecke anonymisiert ausgewertet. Der „Computer“ (iPhone, iPad, Mac) versteht dann, welche Webseiten der Nutzer eigenständig aufruft, und welche nicht. Ruft ein Nutzer Webseiten nicht binnen 30 Tagen erneut auf, werden dessen Cookies und zugehörige Daten gelöscht (Ausnahmen lassen sich einrichten, bspw. fürs Onlinebanking, Content Management, etc.). So wird verhindert, dass diese einen Rattenschwanz hinter sich herziehen und langfristig ein großer Haufen von Webseiten sehr viele Daten über den Nutzer sammeln kann, weil alle übereinander Bescheid wissen. Dazu wird aber bereits vorher die Kommunikation in Form des Cross-Site-Tracking unterbunden. Nur Seiten aus einem Werbenetzwerk können Cookies (auch nur für 24 Stunden) speichern, wenn der Nutzer sie selbständig aufruft. Tut er das nicht, erfahren diese auch nichts davon, dass der Nutzer „Seite A“ aufgerufen hat.