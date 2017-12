26.12.2017 - 18:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Selbstfahrende Autos sind mit einer Vielzahl von Sensoren und Kameras ausgestattet, die es erlauben, auf Straßen zu steuern, Kurven zu fahren sowie Personen und andere Hindernisse zu identifizieren. Apple scheint jedoch eine effizientere Methode gefunden zu haben, selbstfahrenden Autos beizubringen, wie man Straßen navigiert. In Computer-Rennspielen wird das bereits ähnlich gemacht.



Mario Kart 8 Deluxe (Bild: Nintendo)

Nach einer Patentanmeldung, die Autoblog entdeckt hat, scheint Apple eine effizientere Art und Weise zu entwickeln, selbstfahrenden Autos beizubringen, wie man auf Straßen navigiert.

In einem kürzlich entdeckten Patent mit dem Namen "Autonomes Navigationssystem" beschreibt Apple ein System, in dem das selbstfahrende Auto in der Lage sein soll, Straßen zu befahren, die auf früheren Fahrversuchen von Menschen zu beruhen. Anders ausgedrückt: Apple will die Erfahrungen der Menschen nutzen, um sie als Autofahrer zu ersetzen. . Grundsätzlich soll dann das Auto, nachdem eine Strecke anhand des "Vertrauensindikators" ausreichend oft gefahren wurde, diese Route autonom selbstständig fahren. Wenn Sie schon einmal Mario Kart gespielt haben und eine Zeitrunden gegen die "Geister" gefahren sind, trifft das den Grundgedanken des Patents ganz gut - nur fahren Sie nicht gegen sich selbst, sondern der Rechner versucht, so zu fahren wie Sie.

Natürlich wird das Auto nicht nur blind fahren und der Route folgen, und laut Patent "kann es auf Änderungen auf der Strecke reagieren, auch unabhängig von dem zugrundeliegenden Kartenmaterial.

Der Patentantrag wurde schon 2015 eingereicht. Es ist unklar, ob Apple die Technik in sein derzeitiges Selbstfahrsystem übernommen hat oder um es sich lediglich um eine Idee handelte, mit der Apples Ingenieure einmal gespielt haben.

Apple baut zwar selbst kein Auto, entwickelt aber Software für autonom fahrende Autos. Erste Forschungsergebnisse hat Ruslan Salakhutdinov nun auf einer Konferenz für maschinelles Lernen mit dem Namen NIPS gezeigt, berichtete Wired im Dezember. Ein Großteil von Salakhutdinovs Vortrag konzentrierte sich auf die Auswirkungen, die das maschinelle Lernen auf selbstfahrende Autos hat. Salakhutdinov zeigte auch, wie Apple Daten von Autos auf der Straße sammelt und diese Daten verwendet, um umfangreiche und detaillierte 3D-Karten zu erstellen, die Informationen wie Ampeln und verschiedene Straßenmarkierungen beinhalten.