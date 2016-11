10.11.2016 - 08:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am gestrigen Abend hat Apple noch zwei neue (PRODUCT)RED-Geräte aus seiner Beats-Sparte präsentiert. Dabei handelt es sich einmal um die „Beats Solo3 Wireless"-Kopfhörer und um den „Beats Pill+"-Lautsprecher. Beide Produkte sind in Kürze in einer neuen Farbe namens „Citrus Red" verfügbar. Mit dem Kauf dient man übrigens gleichzeitig einem guten Zweck.



Die Solo3 Wireless gibt es bald auch in „Citrus Red" (Bild: Beats)

Apple hat eine lange Geschichte mit seinen (PRODUCT)RED-Editionen von Geräte und Zubehör. Diese Sondermodelle, die sich vor allem durch ein knalliges Rot auszeichnen, helfen dem Unternehmen dabei Geld für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS zu sammeln. Mit jedem Kauf dieser Produkte können finanzielle Mittel für HIV-Tests, die Behandlung, Beratung und Pflegedienste in Afrika (vor allem südlich der Sahara) bereitgestellt werden.

Die Beats Solo3 Wireless kommen bald nicht nur in einer tollen neuen Farbe, sondern bietet noch viel mehr. Sie haben dank Apples neuem W1-Chip eine deutlich längere Akkulaufzeit als der Vorgänger. Laut offiziellen Angaben soll sich diese auf bis zu 40 Stunden belaufen, wobei auch eine Schnelllade-Funktion integriert ist. Diese erlaubt es in fünf Minuten Ladezeit die Solo3 Wireless wieder für 3 Stunden Musikwiedergabe fit zu machen. Beim Sound hört man die Beats-typische Basslastigkeit, aber dennoch wurde in der neuen Iteration auch für mehr Dynamik gesorgt. Wer nicht länger warten und dabei auch noch sparen möchte, der kann derzeit die Vorgänger im (PRODUCT)RED-Design günstig erwerben.

In den Beats Pill+ hat Apple zwar nicht den neuen W1-Chip verbaut und damit eine geringere Akkulaufzeit, aber dafür lassen sich die kompakten Lautsprecher leicht per Lightning-Kabel laden. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 12 Stunden und ist damit ein perfekter Begleiter für unterwegs.

Im Apple Online Store werden beide Produkte derzeit noch als „In Kürze erhältlich" geführt. Ein genauer Veröffentlichungstermin liegt derzeit nicht vor.