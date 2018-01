15.01.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der letzten Woche wurde chinesische Nutzer darauf hingewiesen, dass ihre iCloud-Daten auf chinesische Server übertragen werden. Wie jetzt bekannt wurde, gab es dabei einen Fehler und auch eine geringe Anzahl an nicht-chinesischen Nutzern erhielt eine entsprechende Mail, die für Unsicherheit bei den betroffenen sorgte. Nun meldet sich Apple zu Wort und klärt das Missverständnis auf.



Kürzlich kündigte Apple an, dass die iCloud-Daten chinesischer Kunden nach China transferiert werden. Laut TechCrunch kam es bei der E-Mail-Benachrichtigung zu einem Fehler, sodass auch Nutzer außerhalb Chinas eine entsprechende Nachricht erhielten. Jetzt wandte sich Apple jedoch an die betroffene Kunden und stellte klar, dass ihre Daten nicht auf die Server von Guizhou-Cloud Big Data Industry Co- Ltd. übertragen werden. Beim Versand der E-Mail kam es zuvor lediglich zu einem Fehler und es wird keine Änderungen am iCloud-Dienst für Kunden aus anderen Ländern geben.

Auch wenn der Datenumzug einigen Datenschützern ein Dorn im Auge ist, versichert Apple auch hier höchste Sicherheitsstandards und eine gute Partnerschaft mit dem Serverbetreiber GCBD. Daneben stellte man nochmals klar, dass dies keinerlei Auswirkungen auf den Datenschutz haben wird, da man auch weiterhin darauf beharrt keine Hintertür für Regierungsdienste oder andere Institutionen in die Software zu integrieren.

Sollte man diesen Aussagen nicht vertrauen, haben betroffene chinesische Nutzer bis Ende Februar Zeit Ihren iCloud-Account zu löschen, bevor die Daten auf die GCBD-Server übertragen werden.