19.10.2016 - 19:26 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple nähert sich der Fertigstellung des ersten großen Updates von iOS 10 und hat nun die 5. Betageneration vorgestellt. Die neue Version des Betriebssystems eröffnet dem iPhone 7 Plus einen neuen Fotomodus, nutzt den Speicher des großen Smartphones besser aus und behebt mehrere Fehler. Auch die macOS Sierra 10.12.1 Beta 5 ist da.



iOS 10.1 Beta 5 und macOS Sierra 10.12.1 Beta 5 zum Download verfügbar. (Bild: CC0)

Apple hat iOS 10.1 Beta 5 für zahlende Entwickler und Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms bereitgestellt. Die Beta 5 des iOS-Updates scheint es nur für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus zu geben.

Die neue Version 10.1 des mobilen Betriebssystems wird schlussendlich aber für das iPhone, das iPad und den iPod touch erscheinen. Es gibt das Gerücht, dass die finale Version am Dienstag, den 25. Oktober 2016 abends veröffentlicht wird.

Apple hatte iOS 10 selbst erst im September 2016 verbreitet. Welche Änderungen in der Beta 5 dazugekommen sind, verriet Apple bisher nicht. Vermutlich handelt es sich nur noch um Fehlerbehebungen. iOS 10.1 befindet sich seit circa einem Monat im Beta-Test.

Üblich sind bei Apple etwa vier bis sechs Testversionen, bevor das Update an alle Nutzer herausgegeben wird. iOS 10.1 bringt volle Ethernet-Unterstützung für das iPhone, den iPod touch und das iPad mit. Das iPhone 7 Plus erhält den Portrait-Kameramodus, mit dem sich weniger Tiefenschärfe als bei Smartphone-Kameras üblich realisieren lässt.

Das hebt das Hauptmotiv hervor und sorgt dafür, dass der Hintergrund unscharf gestellt wird. In den Beta-Versionen ist diese Funktion für das iPhone 7 Plus mit seiner Dualkamera bereits nutzbar und erzielt respektable Ergebnisse.

Apple warnt in iOS 10.1 zudem vor der Installation veralteter Apps. Der Nutzer erhält einen Hinweis, wenn veraltete Anwendungen die Leistung des iPhone oder iPad negativ beeinflussen könnten. Eine ähnliche Warnung vor 32-Bit-Apps gab es schon bei den Betas von iOS 10. Sie wurde jedoch nicht in die finale Fassung übernommen. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Mittlerweile dürfen jedoch viele App-Entwickler Apples Aufforderung, nur noch 64-Bit-Apps zu entwickeln, nachgekommen sein.

Wer jetzt noch schnell Beta-Tester werden will, muss sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram über die blauen Schaltflächen Join Now und Get Started mit der Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden. Ein weiterer Klick auf Accept um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt Sie zur letzten Seite des Anmeldeprozesses.

Alle bereits angemeldeten Tester und Entwickler erhalten das Update auf iOS 10.1 Beta 5 over-the-air über die Softwareaktualisierung.

Apple hat außerdem macOS Sierra 10.12.1 Beta 5 für Entwickler und Betatester veröffentlicht. Die Aktualisierung erfolgt ebenfalls über das Betriebssystem. Bei macOS Sierra 10.12.1 handelt es sich um ein Update zur Leistungssteigerung und Fehlerbehebung.