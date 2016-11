09.11.2016 - 08:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den Niederlanden hat Apple nun eine neue App veröffentlicht, die sich speziell um den Support von Produkten dreht. Mit der Support-App gibt man iOS-Nutzern die einfache Möglichkeit an die Hand mit dem Apple Support in Verbindung zu treten und beispielsweise Termine für Reparaturen im Apple Store auszumachen oder mögliche Fehler anhand von Support-Artikeln selbst auszumachen.



Apple zeigte sich bei der Namenswahl der neuen Support-App wieder äußerst kreativ und nennt sie treffenderweise schlicht „Support". Die neue App ist momentan ausschließlich in den Niederlanden für das iPhone und iPad verfügbar. Sie zeigt Ihnen nicht nur Ihre mit Ihrer Apple-ID verbundenen Geräte an, sondern gibt Ihnen auch wertvolle Hilfestellung mit Support-Artikeln. Darüber hinaus lässt sich jedoch noch mehr entdecken.

Apple beschreibt die neue App wie folgt:

Sie brauchen Hilfe? Die Apple Support App ist Ihr personalisierter Guide zu den besten Optionen von Apple. Finden Sie Antworten in Artikel, die zu Ihren Produkten und Fragen passen. Rufen Sie an, chatten Sie oder schreiben Sie direkt einem Experten eine E-Mail, oder planen Sie einen Rückruf, wenn es Ihnen besser passt. Erhalten Sie eine Reparatur in einem Apple Store oder einen nahegelegenem Apple Service Partner. Apple Support ist da, um zu helfen.

Mit der Support-App bringt man endlich die Funktion zurück, Termine im Apple Store auszumachen. Diese wurde nämlich vor einiger Zeit aus der „Apple Store"-App gestrichen und jetzt wissen wir auch warum. Wann die App auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.