Den Anfang bei Apples Aktion „10 Tage, 10 Bundles“ im iTunes Store macht Harry Potter. Sie bekommen jeden Tag die Möglichkeit ein Paket an Filmen günstiger zu kaufen. Gerade jetzt bekommen Sie alle acht Harry-Potter-Abenteuer stark vergünstigt.

Harry Potter in Teil 5 (Bild: Warner Bros. Interactive Entertainment)

Nur 24,99 Euro zahlen Sie derzeit für ein Paket aus allen acht Harry-Potter-Filmen im iTunes Store. Das Abenteuer beginnt mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ aus dem Jahr 2001 und endet mit „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2“ aus dem Jahr 2011.

Zum Deal: Harry-Potter-Film-Pakete im iTunes Store günstiger kaufen.

Alle diese Filme beinhalten auch spezielle iTunes Extras und sie liegen in Full-HD-Auflösung vor, verfügen zudem über mehrere Tonspuren. So kostet Sie im HD-Paket jeder Film nur etwas mehr als drei Euro. Wenn Sie die Filme nur in SD kaufen wollten, was wir Ihnen nicht empfehlen, bekommen Sie das Bundle sogar für nur 19,99 Euro.

Hinweis: Falls Sie die Option aktiviert haben, Filme beim Kauf automatisch herunterzuladen, sollten Sie diese eventuell wieder abschalten. Denn alle acht Filme benötigen mehr als 50 GB auf Ihrer Festplatte.