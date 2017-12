Der Mülleimer geht in Rente. Die Frage ist nur, wann… Apple hat gestern den neuen iMac Pro vorgestellt. Gleichzeitig erinnerte das Unternehmen aus Cupertino noch einmal daran, dass hinter den Kulissen die Arbeiten an einem neuen, modularen Mac Pro weitergehen. Das Gerät wird den aktuellen Mac Pro ablösen. Ein Veröffentlichungszeitpunkt ist noch nicht bekannt, dafür haben sich in der jüngeren Vergangenheit schon „Designer“ Gedanken dazu gemacht, wie der Computer wohl ausschauen könnte.

Der aktuelle Mac Pro im Mülleimer-Design (Bild: DetroitBORG)

Am Ende seiner Pressemeldung zum neuen iMac Pro hat Apple einen relativ unscheinbaren Absatz hinzugefügt. Dieser ist für Fans des Mac Pro von enormer Wichtigkeit, zeigt es doch, dass Apple die Produktklasse nicht vergessen hat (im Gegensatz zum Mac mini).

„Zusätzlich zum neuen iMac Pro arbeitet Apple an einem völlig neu gestalteten Mac Pro der nächsten Generation in einem modularen und upgrade-fähigen Design, konzipiert speziell für Kunden, die ein Höchstleistungs-System mit hohem Durchsatz benötigen sowie an einem neuen High-End Pro-Display.“

Mac Pro hat Problem mit Wärmeentwicklung

Die Informationen sind allesamt nicht neu. Schon Anfang des Jahres hatte Apple das Stolpern beim aktuellen Modell des Mac Pro eingeräumt. Gegenüber John Gruber und anderen US-Journalisten brachten Tim Cook und andere ranghohe Apple-Mitarbeiter zur Sprache, dass man sich in einer Sackgasse befand. Apple hatte gehofft, dass die Industrie den Weg von mehr Leistung bei immer weniger Energieverbrauch mitgehen würde. Doch die Chiphersteller taten Apple den Gefallen nicht. Entsprechend konnte Apple nur zusehen, wie das Design des „Mülleimers“ unüberbrückbare Probleme bei der Wärmeentwicklung erzeugte.

Nächster Mac Pro mit Display-Fetisch

Schon im April wurde der neue Mac Pro erwähnt, der iMac Pro angekündigt. Apple erwähnte auch damals schon, dass zusammen mit dem neuen Mac Pro auch neue Profi-Displays angeboten werden sollen. Dies wird gerade die Nutzer aus der Kreativbranche entzücken. Denn Apple „kann“ Displays. Das Thunderbolt-Display wird nicht mehr angeboten, wird aber gebraucht noch zu einem sehr hohen Kurs gehandelt. Gerade wenn man mit Fotos und Videos arbeitet, kommt es auf eine gute Farbdarstellung an. Für die ist Apple bekannt. Aber auf was dürfen wir uns einstellen, wenn doch der aktuelle iMac (Pro) bereits ein 5K-Display mit umfangreichem Farbraum bietet?