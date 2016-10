28.10.2016 - 00:18 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple passt aufgrund sich ändernder Wechselkurse die Preise für seine Produkte in verschiedenen Ländern der Welt immer wieder an. Da das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar nach der Entscheidung für den Brexit massiv an Wert verloren hat, hat Apple bereits die Preise für mehrere Geräte im Vereinigten Königreich erhöht. Nun hat es auch den iMac, den Mac mini und den Mac Pro erwischt – letzteren sogar sehr deutlich.



Der Mac Pro ist in den UK gerade 20 Prozent teurer geworden (Bild: Apple)

Das Vereinigte Königreich ist nach der Referendums-Entscheidung für den Austritt aus der Europäischen Union (Brexit) vor rund vier Monaten bereits mehrmals Opfer von Preiserhöhungen Apples geworden. Nach dem iPhone und dem iPad hat Apple am Donnerstag erneut Preise für Produkte im Vereinigten Königreich erhöht – und diese Erhöhungen haben es in sich: Der Preis für den iMac mit 5K-Display ist um 300 britische Pfund auf 1.749 Pfund gestiegen. Der Preis für den iMac mit 4K-Display ist um 250 Pfund auf 1.449 Pfund gestiegen. Der Mac mini startet nun bei 479 Pfund und ist damit 80 Pfund teurer als zuvor.

Die Mac-Pro-Preissteigerung ist eigentlich dreist

Am heftigsten hat es allerdings den Mac Pro erwischt. Dieser kostet nun in der günstigeren Ausführung 2.999 Pfund Sterling. Am vergangenen Mittwoch waren es noch 2.499 Pfund. Damit ist das Gerät um 500 Pfund teurer geworden – und das bei einem bald drei Jahre alten Gerät, das eigentlich seine besten Tage hinter sich hat und für das sich sehr viele Nutzer dringend eine Aktualisierung wünschen.

Apple passt in unregelmäßigen Abständen die Preise für seine Produkte in den verschiedenen Ländern der Welt an. Grund hierfür sind sich ständig ändernde Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar. Apple reagiert zwar nicht auf jede kleine Kursänderung. Zeichnet sich aber ein langfristiger Wertverlust einer Währung ab, versucht Apple diese Änderungen über neue Preise wieder auszugleichen. Und das britische Pfund ist nach der Entscheidung für den Brexit geradezu abgestürzt.