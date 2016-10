24.10.2016 - 16:01 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Am morgigen Dienstag wird Apple seine Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2016 bekanntgeben. Investoren sollen sich schon mal darauf einstellen, dass die Umsätze wieder geringer ausfallen als im Vorjahr. Besonders bei den Macs sollen die Zahlen ziemlich bescheiden ausfallen. Aber Hoffnung ist in Sicht, denn am Donnerstag findet ein Event statt und dabei soll das lang erwartete neue MacBook Pro vorgestellt werden.



Bevor Apple morgen Abend (unserer Zeit) die Quartalszahlen bekanntgibt, versuchen sich Analysten damit, zu schätzen, was dabei wohl herauskommen wird. Philip Elmer-DeWitt hat sich die Zahlen der verkauften Macs angesehen und kommt zu dem Schluss, dass Apples klassische Computer einen Rückgang von 10,79 Prozent verbuchen werden.

Keine neuen MacBooks, weniger Umsatz

Eigentlich könnte man sich das an einer Hand abzählen: Wenn Apple keine neuen Macs auf den Markt bringt, kaufen die Nutzer diese auch nicht mehr in dem Ausmaß, wie man es erwartet hätte. Gerade, was das MacBook Pro angeht, wurden potenzieller Käufer, die den Modellwechsel abwarten wollte, auf eine harte Probe gestellt.

Elmer-DeWitt sich die Schätzungen angesehen, wie viele Macs in den letzten drei Monaten verkauft wurden. Je nachdem, wen man fragt, schwanken die Zahlen um die fünf Millionen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit 5,7 Millionen Stück.

Ganz so einfach ist die Analyse dann aber doch nicht. Denn es ist nicht allein Apples Schuld, dass weniger Macs verkauft werden. Ganz allgemein ist der PC-Markt in den letzten Jahren eher auf dem absteigenden Ast, da sich das Nutzungsverhalten eher in Richtung der mobilen Geräte bewegt. Bislang konnte Apple aber zumindest noch von sich behaupten, dass der Mac-Markt wächst oder zumindest weniger schrumpft als der Durchschnitt.

Nach der Keynote wissen wir mehr

Am Donnerstag wird Apple ein Event in Cupertino veranstalten, auf dem es um Macs gehen soll, vornehmlich um mobile Rechner, mit anderen Worten: MacBook Pro und MacBook Air. Im Vorfeld sind bereits einige Gerüchte dahingehend durchgesickert. Es dürfte spannend sein zu beobachten, wie die Quartalszahlen für das erste Quartal 2017 aussehen, wenn die Rechner tatsächlich verfügbar sind.