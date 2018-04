05.04.2018 - 22:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



05.04.2018 - 22:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mac Pro (Bild: Paul Hudson / CC BY 2.0)

Fans trauern immer noch dem Mac Pro aus vergangenen Tagen nach, der aus einem richtigen Tower mit austauschbaren Komponenten bestand. In diese Richtung will Apple offenbar wieder und plant für 2019 einen neuen modularen Mac Pro für professionelle Anforderungen.

Es ist etwa ein Jahr her, seitdem Apple seine High-End-Mac-Strategie mit einem modularen Mac Pro und dem iMac Pro der Öffentlichkeit vorstellte. Der All-in-One wurde im Juni 2017 vorgestellt und im Dezember des gleichen Jahres veröffentlicht, aber der modulare Mac Pro lässt weiterhin auf sich warten.

In einem Interview mit TechCrunch hat Apple nun verraten, dass der Mac Pro erst 2019 auf den Markt kommen wird. Wann er präsentiert wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Apple hatte ursprünglich nur gesagt, dass der Mac Pro 2017 nicht mehr kommen würde, was zu Spekulationen führte, dass das Gerät 2018 kommt. Dem ist nun nicht so.

"Wir wollen transparent sein und offen mit unserer Pro-Community kommunizieren, damit sie wissen, dass der Mac Pro ein Produkt für 2019 ist," so Apple gegenüber TechCrunch.

Lesetipp iMac Pro im Test: Power to the iMac! Mit dem neuen iMac Pro hat Apple den Mac zwar nicht neu erfunden – ist aber verdammt nah dran! Wir haben den neuen Super-Mac getestet. Er kommt... mehr

Apple hat zudem eine neue Abteilung gegründet, die sich auf professionellen Hardware wie dem iMac Pro, dem modularen Mac Pro und dem kommenden Pro Display konzentrieren soll. Das Team heißt Pro Workflow und soll Apple helfen, besser zu verstehen, was professionelle Anwender wollen und brauchen.

Der aktuelle Mac Pro wurde 2013 vorgestellt und bekam erst 2017 neue Komponenten.

Bild: Paul Hudson / CC BY 2.0

Anzeige