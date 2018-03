Pages, Numbers und Keynote lassen sich nun auch mit dem Apple Pencil verwenden (Bild: Apple)

Nicht nur in Sachen Hardware hatte Apple bei seiner Bildungs-Keynote heute neues zu präsentieren. Auch die hauseigenen Office-Apps für iOS erhalten ein Update und sind ab sofort mit dem Apple Pencil kompatibel.

Ein neues iPad, neue Lehrpläne für kreative Fächer und der erste Apple Pencil von einem Dritthersteller. Apple hatte doch einige neue Dinge für seine Bildungs-Keynote mitgebracht. Passend dazu wurden auch die hauseigenen Office-Anwendungen aktualisiert.

Handschriftliche Anmerkungen

Alle drei Apps, also Pages, Numbers und Keynote, können nun auch mit dem Apple Pencil verwendet werden. So lassen sich zum Beispiel in einem Textdokument handschriftliche Notizen einfügen, oder auf einer Präsentationsfolie Markierungen per Hand erstellen.

Die Textverarbeitung Pages erhält darüber hinaus noch zwei weitere neue Funktionen. So kann über den nun verfügbaren Presenter-Modus ein Text wie bei einem Telepromter anzeigt werden. Ein Modus, der zum Beispiel für Vorträge und Präsentationen gedacht ist. Und wer möchte, kann nun direkt aus Pages heraus iBooks erstellen.

Die Updates werden sicherlich im Laufe der nächsten Stunden freigegeben und können dann über den App Store bezogen werden.

