02.05.2018 - 14:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple gab nun seine aktuellen Quartalszahlen bekannt. Wie so oft, gelangten dadurch zahlreiche bisher unbekannte Informationen an die Öffentlichkeit. Passend zu dem Quartalsergebnis kündigte das Unternehmen einmal mehr an, dass Apple Pay demnächst in weiteren Ländern starten wird. Wenig überraschend ist dabei die Tatsache, dass Deutschland auch dieses Mal nicht mit Apples Bezahldienst bedacht wird, sondern anderen europäischen Ländern der Vortritt gelassen wird.

Auch in diesem Jahr könnte es schlecht um eine Einführung von Apples Bezahldienst in Deutschland stehen. Nachdem Apple gestern sein Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2018 bekanntgab, kündigte man gleichzeitig noch, dass Apple Pay in den nächsten Monaten in Norwegen, Polen und der Ukraine starten wird. Damit bestätigen sich die letzten Gerüchte um den Bezahldienst – zumindest teilweise. Eine „baldige“ Veröffentlichung in Deutschland wird nämlich schon seit einiger Zeit spekuliert und stellte sich bisher immer als „Ente“ heraus.

Apple Pay erscheint also demnächst in Norwegen, Polen und in der Ukraine. Allerdings nannte der Apple-CEO Tim Cook keine Termine für die einzelnen Ländern, sondern gab nur an, dass diese in den „nächsten Monaten“ mit dem Bezahldienst bedacht werden. Gleichzeitig äußerte sich Cook auch allgemein zu Apple Pay. Der Dienst wächst ihm zufolge kontinuierlich stark und konnte auch im letzten Quartal einen neuen Umsatzrekord erzielen.

Jahr für Jahr sollen sich die Aktivierungen verdoppelt haben, während sich die Anzahl der Transaktionen sogar verdreifacht hat. Dies sei auf eine intensive Zusammenarbeit mit regionalen Verkehrsbetrieben zurückzuführen. Beispielsweise in Tokyo, Japan ist ein besonders starkes Wachstum zu beobachten. Apple Pay ist dort laut Cook die erfolgreichste Zahlungssystem für öffentliche Verkehrsmittel.

