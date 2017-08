Apple reagiert auf die Vorfälle in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia vergangene Woche, bei denen es im Zuge einer Demonstration Rechtsradikaler zu Krawallen und einer Toten kam und deaktiviert auf Webseiten mit rassistischen Inhalten seinen Bezahldienst Apple Pay. Die Webshops mit entsprechendem Merchandise verstoßen gegen Apples Richtlinien. Auch Tim Cook äußerte sich heute in einer Mitteilung.

Apple sperrt seinen Bezahldienst auf mehren Seiten. (Bild: Apple)

Die amerikanischen Nachrichten bestimmt aktuell so gut wie nur ein Thema, die Ausschreitungen in der Universitätsstadt Charlottesville bei einer Demonstration Rechtsradikaler und den Anschlag eines Zwanzigjährigen, der absichtlich in eine Gruppe von Gegendemonstranten fuhr und eine Frau damit tötete. Seitdem ist eine Debatte über Rechtsradikalismus und Rassismus in Amerika aufgeflammt und auch die Tech-Unternehmen des Silicon Valley reagieren. Am Montag wurde zunächst die Webseite des „Daily Stormer“ vom Provider deaktiviert, einer Nachrichten-Seite mit deutlich rechtsradikalen Inhalten. Google lehnte die Übertragung der Seite ebenfalls ab und auch andere Betreiber stellten ihre Dienstleistungen gegenüber der Seite und weiteren Portalen und Shops ein.

Wie BuzzFeed berichtet, reagiert nun auch Apple und deaktivierte bei drei Webshops mit rechtsradikalen Merchandise seinen Bezahldienst Apple Pay. Die Seiten verstoßen gegen die Richtlinien von Apple, die die Verbreitung von Hass, Gewalt und Intoleranz aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder Religion untersagen. Da Apple als Bezahldienst auf Webseiten bisher relativ wenig verbreitet ist, zum Bespiel im Vergleich zu PayPal, ist der Effekt der Sperrung eher gering. Allerdings geht auch PayPal immer wieder gegen Seiten mit rechtsradikalem Inhalt vor.

Apples Chef Tim Cook hat in einem Brief an seine Mitarbeiter erklärt, dass das was in Charlottesville passiert sei, keinen Platz in Amerika habe. Hass sei wie Krebs, der alles in seinem Weg zerstört. Er kündigte ebenfalls eine Spende von einer Million US-Dollar an das Southern Poverty Law Center an. Sollten Mitarbeiter ebenfalls spenden, verdoppelt Apple die entsprechende Summe.