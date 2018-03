Dürfen sich unsere Nachbarn bald über Apple Pay freuen? (Bild: Bildmontage Mac Life)

In immer mehr europäischen Ländern ist es inzwischen möglich, per Apple Pay im Einzelhandel und beim Online-Shopping zu bezahlen. Nun gibt es wieder einmal Hinweise, dass es bald im Nachbarland Niederlande ebenfalls soweit sein könnte. Zu einer Einführung in Deutschland ist es in der Gerüchteküche still geworden.

Es wirkt langsam wie eine unendliche Geschichte. Seit langem schon gibt es immer wieder Gerüchte, Apple hätte sich auch endlich in Deutschland mit den Banken geeinigt und Kunden hierzulande könnten bald bargeldlos mit dem iPhone oder der Apple Watch bezahlen. Passiert ist dagegen herzlich wenig. Woran es genau hakt, ist nicht bekannt. Für unsere direkten Nachbarn in den Niederlanden könnte das Warten aber nun eine Ende haben. Die Webseite iCulture scheint einen entsprechenden Hinweis entdeckt zu haben.

Lesetipp Hightech in Holland: Die Niederlande im Mac-Life-Länderporträt Die Niederlande sind nicht gerade das erste Land, das einem einfällt, wenn es um Innovationen, Smart Living oder Start-ups geht und doch zählen... mehr

Die niederländische Mobile-Banking-Service Bunq bietet Apple Pay bereits in Italien für die dort lebenden Kunden an. Auf eine Anfrage, wann denn mit Apple Pay auch in den Niederlanden zu rechnen sei, erhielt iCulture die interessante Antwort, dass das Unternehmen sich nicht vor dem 20. März dazu äußern könnte. Grund hierfür sei eine Abmachung mit einem nicht weiter spezifizierten Partner. Interessanterweise plant Bunq für den 20. März eine Pressekonferenz. Was die Bank an diesem Tag der Öffentlichkeit vorstellen möchte ist noch unbekannt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesem unbekannten Partner um Apple handelt und dass Apple Pay ab dem 20. März auch in den Niederlanden verfügbar sein wird, sind also durchaus vorhanden. Wer die Gerüchteküche der letzten Jahre in Deutschland rund um Apple Pay betrachtet, wird solche Hinweise aber erst glauben, wenn sie offiziell bestätigt sind.



Anzeige