07.03.2017 - 09:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach den USA, Spanien, Großbritannien, Frankreich und einigen weiteren Ländern erreicht Apples Bezahldienst Apple Pay nun auch Irland. Der Dienst ging dort überraschend an den Start und kann von Kunden der KBC, Ulster Bank und Boon ab sofort genutzt werden. Ob damit auch ein baldiger Deutschlandstart in greifbare Nähe rückt, ist leider nicht gewiss. Allerdings wird vermutet, dass man eine entsprechende Ankündigung auf dem nächsten iPad-Event machen könnte.



Visa- und MasterCard-Besitzer von der KBC und Ulster Bank haben allen Grund zur Freude. Ab sofort können Sie in Irland mit Apple Pay bezahlen. Damit reiht sich das Land als 14. Land mit Apples Bezahldienst ein. Daneben können auch Nutzer des Boon-Prepaid-Systems in den Genuss des Dienstes kommen.

Apple Pay kann dort mit dem iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, dem iPhone SE und sogar mit dem iPhone 5 und 5s genutzt werden, wenn diese mit einer Apple Watch verbunden sind. Seit letztem Jahr kann nicht nur in Läden mit dem mobilen Dienst bezahlt werden, sondern auch online. Hier benötigen Sie ein unterstütztes Gerät wie die genannten iPhone-Modelle, das iPad mini 3 oder 4, das iPad Air 2 oder die „iPad Pro"-Modelle. Seit jüngster Zeit unterstützt auch das neue MacBook Pro mit Touch Bar den Apple-Dienst.

Zu den teilnehmenden Einzelhändler gehören übrigens Aldi, Amber Oil, Burger King, Centra, Dunnes Stores, Lidl, Marks and Spencers, PostPoint, Boots, Intersport, SuperValu und noch einige weitere Läden. Eine vollständige Liste finden Sie auf der offiziellen „Apple Pay"-Seite für Irland.

Wann der mobile Bezahldienst auch Deutschland erreichen wird ist weiterhin ungewiss. Bisher gab es immer wieder Anzeichen für eine baldige Veröffentlichung. Auch auf Apples Website tauchten entsprechende Hinweise auf, die oftmals kurze Zeit später wieder verschwanden. Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt.