Neuer Service kommt nach Europa: Apple Pay Cash wird aller Voraussicht nach nicht nur Nutzern in Nordamerika vorbehalten bleiben. Denn: Der iPhone-Hersteller hat beim EU-Patent- und Markenamt eine Registrierung genau dieser Marke vorgenommen. Das Unternehmen hat den Service als Funktion von iOS 11 im Rahmen seiner Keynote zur Worldwide Developers Conference präsentiert. Damit können Nutzer sich untereinander Geldbeträge senden.

Apple Pay Cash in der Nachrichten-App nutzen (Bild: Apple)

Die Chancen stehen sehr gut, dass Sie in Europa ebenfalls Gebrauch machen können von Apple Pay Cash. Das Unternehmen aus Cupertino hat nämlich beim EU-Patent- und Markenamt eine Registrierung unter der Nummer 017162132 vorgenommen, wie die niederländische Seite LetsGoDigital in Erfahrung gebracht hatte. Stand jetzt ist das als Wortmarke registrierte Markenzeichen noch unter Beobachtung. Für Apple angemeldet hat die Marke die Anwaltskanzlei Locke Lord, genauer die britische Tochter der US-Gesellschaft mit Sitz in London.

Der iPhone-Hersteller will den Peer-to-Peer-Bezahlservice später dieses Jahr einführen. In jedem Fall handelt es sich um ein Feature, das Nutzern von iOS 11 bereitgestellt werden wird. Sie können so aus einem Gespräch in der Nachrichten-App heraus einem Freund oder Bekannten Kleinstbeträge „überweisen“. Beispielsweise, wenn Sie gerade kein Bargeld parat haben, er aber die Zeche für Sie mitbezahlt hat.

Lesetipp Apple Pay startet Ende des Jahres in Skandinavien Bei der Bekanntgabe seiner sehr erfolgreichen Zahlen für das dritte Quartal 2017, hat Apple gestern auch den Start von Apple Pay in vier neuen,... mehr

Warten auf Apple Pay in Deutschland

Apple Pay, das als Basis für Apple Pay Cash dient, ist in Europa bislang in Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien und der Schweiz verfügbar. In Deutschland ist der Service hingegen nach seinem Start Ende 2014 leider immer noch nicht gestartet worden. Hinweise auf einen möglichen Start gab es derweil in den letzten Monaten viele. Diese haben sich bis auf den heutigen Tag jedoch nicht erfüllt.