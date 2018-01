​Apple Pay im Februar in Deutschland. Gerüchteweise fällt morgen der Startschuss für Apples Bezahlservice in Deutschland. Es mehren sich Hinweise, dass der iPhone-Hersteller diese Nachricht morgen am Rande der Präsentation seiner Quartalszahlen bekannt geben könnte. Als Partner zum Start ist als großes Finanzhaus unter Umständen nur die Deutsche Bank dabei.

Demnächst mit Apple Pay in Deutschland zahlen? (Bild: Apple)

Es hat lange gedauert, und noch gibt es keine offizielle Bestätigung seitens Apple. Die könnte morgen erfolgen. Nach der Veröffentlichung einiger Gerüchte zum Apple-Pay-Start in Deutschland, haben einige Nutzer über Umwege ausprobiert ihre EC-Karte in Apples Wallet zu hinterlegen. Offenbar mit Erfolg.

Gerüchte um Deutschland-Start von Apple Pay

Apple Pay soll in Deutschland starten. Dazu gab es bereits öfter Gerüchte. Doch zuletzt entwickelte sich im Forum von MacRumors eine Diskussion, bei der scheinbar auch besser informierte Nutzer unterwegs sein könnten. Denen zufolge geht es im Februar los, und zwar unter anderem mit der Deutschen Bank. Die wäre schon 2017 bereit gewesen, hat damals auch Android Pay gestartet, das eine ähnliche Technologie nutzt. Dazu musste Google aber nicht zustimmen.

Bei Apples Bezahlservice geht jedoch nichts ohne die Kontrolle des iPhone-Herstellers. Der gewährt den Banken nur Zugriff zum NFC-Chip, wenn entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet werden.

DKB, Boon und N26 mit von der Partie

Zu den weiteren Finanzinstituten, die am Deutschlandstart von Apple Pay partizipieren könnten gehören die DKB, Boon und N26. Anders als in vielen anderen Ländern würden aber in Deutschland manche Banken auch handelsübliche EC-Karten registrieren lassen.

Auf Twitter macht ein Foto die Runde. Über einen Umweg konnte man immer schon Kreditkarten von Finanzinstituten dem Wallet von Apple hinzufügen, auch in Deutschland. So nutzten einige User den Service bereits. Allerdings nur, wenn Apple die Bank ausdrücklich unterstützt, beispielsweise mit einer französischen Kreditkarte. Ehssan Khazaeli zeigt einen Screenshot mit einer „Deutsche Bank Card Plus“. Dabei handelt es sich um eine gewöhnliche Debit-Karte aus dem Maestro-Verbund.

Deutsche Bank Card Plus in Apple Wallet App auf der AppleWatch hinterlegt. Es könnte morgen echt interessant werden. #ApplePay pic.twitter.com/JSnErUHLpi — Ehssan Khazaeli  (@EhssanKhazaeli) January 31, 2018

Verzichtet Apple auf Geld?

Noch detaillierter werden die Gerüchte über die Bedingungen, die Apple hierzulande eingegangen sein soll. Anders als in anderen Ländern, würde Apple nicht prozentual an den Umsätzen der Karteninhaber bei deren Einkäufen partizipieren. Stattdessen würde das Unternehmen aus Cupertino nur einen Festbetrag pro aktivierter Karte erhalten.

In Europa gibt es für Transaktionen mit EC- und Kreditkarten nur einen Bruchteil dessen zu verdienen, was beispielsweise in den USA möglich ist. Dort sind es bis zu 3 Prozent pro Transaktion. In Deutschland nur 0,2 Prozent bei EC-Karten und 0,3 Prozent bei Kreditkarten. Dies schreiben die hiesigen Regelungen vor. Mit ein Grund, warum Apple es bislang nicht eilig hatte, in Deutschland mit dem Bezahlservice zu starten. Dazu kommt, dass beispielsweise in Großbritannien, wo der Service schon früh startete, das Bezahlen per Kreditkarte durchaus „normaler“ ist als hierzulande.

Schon seit mehreren Monaten hat Apple eine Support-Seite zu Apple Pay für deutsche Nutzer eingerichtet.