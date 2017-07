Die ersten Mitarbeiter sind bereits im April eingezogen. Noch sind aber nicht alle Arbeiten am Apple Park abgeschlossen und viele Handwerker werkeln noch kräftig am Gebäude. Ein neues Drohnenvideo zeigt nun alle wichtigen Abschnitte und den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Auch wenn die Außenanlagen noch nicht so aussehen, die Fertigstellung dürfte nicht mehr allzu lange dauern.

So sieht Apples neues Hauptquartier von oben aus. (Bild: Screenshot Matthew Roberts)

Drohnenvideos sind schon seit längerem sehr beliebt. Die damit eingefangenen Bilder eigenen sich unter anderem besonders gut für Außenaufnahmen von Gebäuden. Und natürlich auch für den gerade neu entstehenden Apple Park. Der seit 2013 im Bau befindliche Komplex, wird Apples neuer Hauptsitz. Ein Video von Matthew Roberts zeigt nun wie weit die Arbeiten bereits abgeschlossen sind.

Zu sehen ist neben dem imposanten Hauptgebäude auch die historische Scheune, die Apple für den Neubau umsetzen musste. Sie wurden vollständig zerlegt und an ihrem neuen Standort möglichst genau wieder aufgebaut. Gäste werden zukünftig in einem eigenen Besucherzentrum empfangen werden. Auch der Bau des Steve Jobs Theater ist bereits so gut wie abgeschlossen. Hier wird Apple dann seine Produktpräsentationen und andere Veranstaltungen abhalten.

Noch nicht ganz fertig wirken die Außenanlagen. Dem Teich im Innenhof des Hauptgebäudes fehlt noch Wasser und die neuntausend Bäume, die Apple pflanzen will, sind auch noch nicht alle auf dem Gelände. Die Fertigstellung ist auch ein klein wenig hinter dem Zeitplan. Ursprünglich sollten alle Arbeiten Ende 2016 abgeschlossen sein. Der große Umzug der noch fehlender Mitarbeiter von Apple, dürfte aber nicht mehr allzu weit entfernt sein.