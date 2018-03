03.03.2018 - 10:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



03.03.2018 - 10:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach drei Berichten von Mitarbeitern, die gegen Glaswände in Apples neuem Hauptquartier gelaufen sind, wurden jetzt Aufkleber auf die Glaswände geklebt, um weitere Unfälle zu vermeiden.

Cupertinos Gebäudebeautragter Albert Salvador besuchte 2017 den Apple Park und war schon damals besorgt, dass sich Angestellten an den Glaswänden verletzen könnten, die überall auf dem Campus aufgestellt sind. Die Türen der Cafeteria sind zum Beispiel kaum von den festen Glaswänden zu unterscheiden. Kurz nachdem das Problem angesprochen hatte, lief ein Bauunternehmer direkt in eine der Glaswände, berichtet der San Francisco Chronicle.

Mittlerweile ereigneten sich mehrere Unfälle, bei denen Mitarbeiter ärztliche Hilfe benötigten. Apples 5 Milliarden teures Hauptgebäude wurde mit geschwungenen Glaswänden gebaut, die um das gesamte Gebäude herumführen. Die Mitarbeiter hatten Post-It-Zettel an den Wänden angebracht, um ihren Kollegen zu zeigen, wo sich die Wände befinden, doch diese wurden später entfernt, weil sie angeblich "vom Gebäude ablenkten".

Aber diese Zettel könnten, wenngleich in professioneller Form, bald wiederkommen. Ein Architekt von Apple Park, Foster + Partners, brachte schon schwarze, rechteckige Aufkleber mit abgerundeten Ecken auf den Glasscheiben an, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Diese Aufkleber wurden am 30. Dezember aufgeklebt, bevor die Mitarbeiter in den Apple Park zogen. Wohlmöglich wurden sie wieder entfernt.

Die Apple-Mitarbeiter begannen am 2. Januar mit dem Umzug in den Apple Park: Sofort begannen die Unfälle. Am ersten Tag hab es zwei Kopfverletzungen, eine dritte am 4. Januar.

Nun wurden noch mehr Aufkleber platziert. Angeblich gab es nun keine weiteren Unfälle mehr. Glücklicherweise scheinen die drei Verletzungen vom Januar nicht allzu schwerwiegend zu sein, da keiner von ihnen dazu führte, dass ein stationärer Krankenhausaufenthalt nötig wurde.

