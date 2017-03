24.03.2017 - 11:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche ist der Apple Online Store nicht erreichbar und weist uns auf „etwas Besonderes" hin. Im Gegensatz als zum ersten Mal wissen wir jetzt bereits welche neuen Produkte uns erwarten. Ab Nachmittag wird man nämlich das (PRODUCT)RED iPhone 7 und iPhone 7 Plus sowie das neue 9,7-Zoll-iPad offiziell vorbestellen können.



Das neue (PRODUCT)RED iPhone 7 (Plus) kann heute ab 16:01 Uhr bestellt werden (Bild: Apple)

Wenn Sie in den letzten Minuten versucht haben den Apple Online Store zu erreichen, dann haben Sie festgestellt, dass dieser derzeit mit dem bekannten „Wir haben etwas Besonderes für dich"-Platzhalter ausgestattet ist. Gleichzeitig gibt man bekannt, dass der Store ab 16:01 Uhr wieder erreichbar ist.

Zu diesem Zeitpunkt wird Apple Bestellungen für einige neue Produkte annehmen. Dazu zählen das neue 9,7-Zoll-iPad, welches das iPad Air 2 ersetzt, neue „Apple Watch"-Armbänder (unter anderen die Nike-Armbänder), iPhone-Hüllen in neuen Farben sowie neue Speicheroptionen für das iPhone SE und das iPad mini 4.

Gleichzeitig werden auch das (PRODUCT)RED iPhone 7 und iPhone 7 Plus, welche übrigens nur in der „128 GB"- und „256 GB"-Speichervariante angeboten werden, zum Kauf bereitstehen. Die Special Editions werden zum selben Preis angeboten wie die Standardmodelle, kommen jedoch in einem leuchtendem Rot mit mattem Finish daher.