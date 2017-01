Der iPhone-Hersteller aus Cupertino gehört nun ganz offiziell zu den Gründungsmitgliedern des Konsortiums „Partnership on AI“. Dieser Zusammenschluss von Technologieunternehmen will die breite Öffentlichkeit am Thema Künstliche Intelligenz teilhaben lassen, um sie so für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten. Man sieht sich selbst als Vermittlungsinstanz, will Events veranstalten, aber auch eine Diskussionsplattform bereitstellen.

Webseite von „Partnership on AI“ auf dem MacBook (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Partnership on AI, Montage: Mac Life)

Apple Partnerschaft am Konsortium „Partnership on AI“ wurde nun ganz offiziell bekannt gegeben. Das Unternehmen ist eines der Gründungsmitglieder, neben Firmen wie Google, IBM, Microsoft oder Facebook und Amazon.

Als Vorstandsmitglied schickt Apple Siri-Mitgründer Tom Gruber ins Rennen, der in dem Konsortium der Stimme des Mac-Anbieters Gehör verschaffen wird.

Was ist „Partnership on AI“?

Das Konsortium ist als ehrenamtliche Unternehmung gegründet worden und verfolgt entsprechend keine Gewinnerzielungsabsicht. Man möchte gerne den Umgang der Öffentlichkeit mit Künstlicher Intelligenz verbessern helfen. Dazu will man unter anderem eine öffentliche Diskussionsplattform bereitstellen und Anlaufstelle für Fragende werden. Darüber hinaus will „Partnership on AI“ auch Events veranstalten, auf denen die Allgemeinheit einen Zugang zu KI bekommen soll.

Apple selbst hat großes Interesse an der KI-Forschung und gleichzeitig daran, sein Wissen mit anderen zu teilen. Im Dezember veröffentlichte man ein erstes frei zugängliches Paper zum Thema Computervision.