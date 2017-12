20.12.2017 - 20:06 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat neue Beta-Generation von iOS und tvOS für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms Apple Seed zum Testen veröffentlicht. iOS 11.2.5 und tvOS 11.2.5 Beta 2 sind ab sofort verfügbar. Für watchOS gibt es hingegen kein öffentliches Betaprogramm, weil sich hier die Software-Version nicht wieder downgraden lässt.



(Bild: CC0 )

Die zweite Beta-Generation ist nur einen Tag nach der Veröffentlichung von iOS 11.2.6 und tvOS 11.2.5 für iPhone, iPad und Apple TV für Entwickler erschienen. Interessant: Zwischen den letzten finalen Versionen und den nun öffentlich verfügbaren Betas fehlen einige Versionsnummern. Das könnte daran liegen, dass Apple etwas Platz lässt, um zusätzlichen Bugfix-Updates veröffentlichen zu können, ohne die Nummerierung verändern zu müssen.



Die Updates sind trotz ihrer teilweise enormen Größe auf Bugfixes und Sicherheitsverbesserungen zu konzentrieren. Während diese Betas bis vor kurzem nur für Entwickler zur Verfügung stehen, sind sie nun auch für Teilnehmer des öffentlichen Betatests freigegeben worden.



Auch in der zweiten Betaversion von iOS 11.2.5 wurden keine neuen Features entdeckt, so dass es nicht ganz klar ist, welche neuen Features diese Betaversion einführt. Vermutlich handelt es sich nur um Bugfixes und Sicherheits-Updates.



Die zweite öffentliche Beta-Version von tvOS 11.2.5 kann über das Einstellungsmenü auf dem Apple TV bezogen werden, indem man in der Sektion Software-Updates unter "System" navigiert. "Get Public Beta Updates" muss aktiviert werden, und sobald es soweit ist, lädt das Apple TV die Beta-Software herunter.



Wie immer gilt natürlich, dass eine Beta niemals auf ein Gerät aufgespielt werden sollte, mit dem man arbeiten will oder das nicht ausfallen darf. In aller Regel funktionieren die Betas problemlos, doch auch uns ist es schon untergekommen, dass ein Gerät neu aufgesetzt werden musste, nachdem eine nicht finale Software-Version aufgespielt wurde.