​Apple verklagt wegen Spectre und Meltdown. In den USA gibt es jetzt die erste Klage gegen den iPhone-Hersteller wegen zwei vor kurzem bekannt gewordenen Sicherheitslücken. Diese betreffen sehr viele moderne Prozessoren von Intel, ARM und in Teilen AMD. Schon jetzt gibt es viele Updates, doch speziell Meltdown verlangt ein Umdenken bei der Chip-Produktion und lässt sich nicht gänzlich per Software beheben.

Apple A7 Prozessor (Bild: TheVerge)

Apple wegen Spectre und Meltdown vor Gericht

Wer hätte gedacht, dass Apple nun sogar in Sippenhaft genommen wird. In den USA wurde die erste Klage gegen das Unternehmen aus Cupertino eingereicht. Die Begründung von Anthony Bartling und Jacqueline Olson lautet, Apple habe mindestens seit Juni 2017 von den Sicherheitslücken gewusst und deshalb die Öffentlichkeit schneller informieren müssen.

ARM wurde im Juni 2017 informiert

Das britische Chip-Design-Unternehmen ARM Holdings wurde bereits im Juni 2017 über die bestehenden Sicherheitslücken in Kenntnis gesetzt. Dies gibt die Firma zu, heißt es in der Klageschrift.

Apple hat zuerst Updates für für macOS High Sierra 10.13 und iOS 11.2 herausgegeben, die die Meltdown-Sicherheitslücke behandeln. Mit macOS 10.13.2 und iOS 11.2.2 wurde dann auch die Spectre-Sicherheitlücke in Angriff genommen.

Performance-Einbußen zu erwarten

Die Beschaffenheit der Sicherheitslücken macht zum Teil kreative Lösungen notwendig, die die Arbeitsweise der Prozessoren anpassen. Dies führt „prozessbezogen“, also von Aufgabe zu Aufgabe, zu Geschwindigkeitseinbußen zwischen 5 und 30 Prozent. Dies sind Schätzwerte der Prozessorhersteller.

In der Realität sind die Einbußen nicht derart signifikant, je nachdem welche Aufgaben Nutzer mit Ihren Geräten ausführen. Apple selbst konnte in Tests keine signifikante Einschränkung nach den Updates feststellen. Trotzdem wird auch dieser Sachverhalt durch den Kläger in den USA vorgebracht.

Klage gegen Apple auch in Israel

In Israel erwartet Apple, Intel und ARM eine Sammelklage. Lokale Medien berichten über den Versuch eine solche anzustrengen.