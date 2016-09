19.09.2016 - 12:43 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Im Londoner Roundhouse findet seit gestern das Apple Music Festival statt. Seit 2015 trägt es den Namen „Apple Music”, zuvor war es als iTunes Festival bekannt. Das erste Konzert gab Elton John zusammen mit Special Guests. Wer den Gig verpasst hat, kann ihn sich jetzt auf Apple Music anhören oder ansehen, denn dort wird er gestreamt, weltweit und ohne zusätzliche Kosten. Lediglich eine Mitgliedschaft bei Apples Streaming-Dienst ist notwendig.



19.09.2016 - 12:43 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Elton John auf dem Apple Music Festival (Bild: Apple Music Festival)

Apple hat in diesem Jahr zur zehnten Ausgabe des Apple Music Festival eingeladen. Es findet im Roundhouse in London statt. Man kann live vor Ort sein, aber die Konzerte werden auch übertragen und stehen später zum nochmaligen Anhören bereit. Wie könnte es anders sein: Bei Apple Music.

Apple Music Festival: Elton John macht den Anfang

Am gestrigen Sonntag, den 18. September begann die früher als iTunes Festival bekannte Veranstaltung. Der erste Künstler, der seine Musik zum Besten gab, war Elton John samt der Special Guests Rosie Lowe, Parker Millsap, Christine and the Queens und Gallant. Das Konzert kann auf Apple Music noch einmal gehört und gesehen werden – damit ist es auf so vielen Plattformen wie noch nie erreichbar: iPhone, iPad, Pod touch, Apple TV, Android-Geräte, PC und Mac.

Das Apple Music Festival gibt in diesem Jahr 10 Künstlern eine Bühne, die an 10 Tagen, beginnend am 18. September, live performen. Unter ihnen sind Alicia Keys, OneRepublic, Robbie Williams, Britney Spears und Michael Bublé. Britische Fans konnten Tickets gewinnen, um vor Ort zu sein. Alle anderen können die Live-Auftritte via Apple Music verfolgen.

Lesetipp Apple Music Festival 10: Das sind die Stargäste In etwas mehr als drei Wochen beginnt das alljährliche Apple Music Festival im The Roundhouse in London. Das Festival erstreckt sich über zehn... mehr

Für die Mitschnitte und Live-Übertragungen hat Apple eigens eine Kategorie auf Apple Music eingerichtet. Das Unternehmen teaserte übrigens an, dass Fans der heutigen Stars (Christine and the Queens und The 1975) vor ihren Auftritten einen Backstage-Einblick geben. Dafür sollte man bei Interesse den „Entdecken”-Bereich in Apple Music im Auge behalten.