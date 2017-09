Apple Music festigt Platz 2: Bereits am Donnerstag meldete der iPhone-Hersteller, dass man die Zahl von 30 Millionen zahlenden Abonnenten bei seinem Musikstreaming-Angebot überschritten habe. Konkret taten dies Jimmy Iovine und Larry Jackson, sowie DJ Zane Lowe in einem Interview mit dem Branchenmagazin Billboard.

Apple Music auf dem iPhone in iOS 11 (Bild: Apple)

Iovine: Nicht mit Status Quo zufrieden geben

Iovine zeigte sich selbstkritisch: Was man hab, sei noch nicht genug. Man habe aber die richtigen Persönlichkeiten im Unternehmen und auch die richtige Haltung, sich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben. Damit meint Iovine allerdings nicht die Abonnentenzahlen, sondern das Business an und für sich. Denn, so Iovine, er sei nicht der Auffassung, nur weil Apple ins Business gekommen sei, würde sich alles zum Besseren ändern. Natürlich seien die Zahlen für die gesamte Branche seit dem Einstieg Apples aufwärts gegangen, doch das alleine werde nicht ausreichen, um nachhaltig Kunst und Künstler zu finanzieren. An dieser Stelle erneuerte er seine Kritik an werbefinanzierten Modellen, bei denen so gut wie kein Geld bei den Künstlern ankäme. Wenn man in die Zukunft blickt, muss man neuen Künstlern ermöglichen, Werke zu schaffen, die von neuen Generationen toll gefunden werden. Liebhaber von Oldies werden aussterben, er gehöre auch dazu, erläuterte Iovine.

Apple Music erreichte im Juni rund um die WWDC 2017 den Meilenstein von 27 Millionen zahlender Kunden. Es gibt also stetiges Wachstum zu verzeichnen. Dennoch nicht genug, um die Konkurrenz von Spotify zu beeindrucken? Das skandinavische Unternehmen, deren Investoren vor allem Labels aus der Industrie selbst sind, verfügt seinerseits über 60 Millionen zahlende Abonnenten. Es wird geschätzt, dass noch einmal genauso viele den Service „gratis“ werbefinanziert nutzen.