13.04.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



13.04.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Apple / Future Classic)

Schon seit dem Start von Apple Music vor knapp drei Jahren bringt Apple immer wieder exklusive Videoinhalte in die Mediathek des Musikstreaming-Dienstes. Bei den verschiedenen Dokumentationen und Konzertfilmen zeigte man Größen wie Taylor Swift oder den Musikproduzenten Clive Davis. Nun folgen gleich zwei Dokus zu dem australischen Musiker Flume. Darin werden sowohl seine Anfänge als Musiker sowie die Beziehung zu dem Future Classic Label betrachtet.

Flume macht schon seit einiger Zeit von sich reden. Der australischer Musiker und Produzent startete seine große Karriere im Jahr 2011 mit seiner ersten EP namens „Sleepless“. Ein Jahr später folgte dann sein erstes Album. In seinem Musikgenre Future Bass avancierte er schnell zum Star. 2016 erschien sein letztes Album „Skin“.

Seit dem Start im Jahr 2011 arbeitete Flume mit zahlreichen anderen Musikern wie Beck, Kai, Little Dragon und mehr zusammen und zeigte sein Können im Rahmen von neu gemixten Songs von Lorde, Sam Smith und anderen bekannten Künstlern. Hier wird erwartet, dass die erste Dokumentation „Flume: When Everything Was New“ beginnt und den kometenhaften Aufstieg des Künstler näher beleuchtet.

Gleichzeitig wird auch eine zweite Dokumentation mit dem Titel „Sleepless: The Story of Future Classic“ veröffentlicht. Während konkrete Informationen Mangelware sind, ist hier davon auszugehen, dass sich diese um die Karriere von Flume in Verbindung mit dem Future Classic Label dreht. Der Titel-gebende Song „Sleepless“ war nämlich der Flumes erster großer Hit und hat ihm den Vertrag mit dem Label eingebracht.

Am 20. April werden beide Dokumentation, „Flume: When Everything Was New“ und „Sleepless: The Story of Future Classic“, exklusiv auf Apple Music ihre Premiere feiern.

When Everything Was New and Sleepless the story of @futureclassic.

Two documentaries premiering April 20 exclusively on @AppleMusic pic.twitter.com/mZp2oQ1TrW — Flume (@flumemusic) April 11, 2018

Anzeige