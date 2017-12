In Frankreich hat eine Gruppe von Aktivisten nun Klage gegen Apple eingereicht. der iPhone-Hersteller wird „geplante Obsoleszenz“ vorgeworfen. Sollte das Gericht im Laufe des Verfahrens dem Vorwurf zustimmen, müsste das Unternehmen bis zu fünf Prozent seiner Umsätze als Strafe entrichten. Außerdem sähen sich Manager des Unternehmen schlimmstenfalls einer Gefängnisstrafe ausgesetzt.

iPhone 7 und 7 Plus (Bild: Apple)

Die USA und Südkorea sind nicht die einzigen Schauplätze, an denen es wegen der iPhone-Drosselung einen Aufruhr gab. Am Mittwoch reichte eine Gruppe von Aktivisten Klage gegen Apple ein. Die Pariser Staatsanwaltschaft wird die Untersuchungen leiten, und versuchen festzustellen, ob der Vorwurf der „geplanten Obsoleszenz“ gerechtfertigt ist.

Verkürzt Apple die Laufzeit seiner iPhones?

Der Vorwurf der Gruppe „Halte à l’Obsolescence Programmée“ (HOP, zu Deutsch ungefähr „Stoppt die geplante Obsoleszenz“) lautet: Apple verkürzt die Laufzeit seiner iPhones mit Absicht, um Kunden zum Kauf neuer Smartphones zu bewegen. Alles ziele darauf ab, den Konsumenten zum Kauf neuer Geräte zu bewegen, heißt es seitens Laetitia Vasseur. Sie ist Mitgründerin von HOP.

Wird iPhone-Lebenszeit verlängert?

In dem konkreten Fall gibt es zwar offizielles Statement seitens des Unternehmens aus Cupertino. Doch der iPhone-Hersteller hatte bereits vorher zugegeben, dass man in einigen Fällen die Geschwindigkeit der Smartphones per Software reguliere, „um die Lebenszeit zu verlängern“. Genau darin liegt der Widerspruch, den die französischen Gerichte auflösen werden. Denn Apple behauptet, mit der Drosselung genau das Gegenteil erreichen zu wollen, was ihm in Frankreich nun aber vorgeworfen wird.

Gefängnisstrafe für Apple-Manager könnte drohen

Es erscheint zum jetzigen Zeitpunkt absurd, dass ein französisches Gericht Apple-Manager mit einer Haftstrafe belegen könnte. Wenn wir uns aber an den Dieselskandal rund um Volkswagen erinnern, dann sind in den USA ebenfalls Topmanager mit einer Gefängnisstrafe belegt worden.

Neben der individuellen Bestrafung der Betroffenen, droht Apple ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro und maximal fünf Prozent vom Jahresumsatz.

In einem anderen Gerichtsverfahren hat sich HOP schon vor einiger Zeit mit dem Druckerhersteller Epson angelegt. Dem Unternehmen wird auch geplante Obsoleszenz vorgeworfen.