25.01.2017 - 12:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diesem Jahr könnte Siri neben Alexa und Cortan eine weitere Konkurrenz durch Samsung erhalten. Die Südkoreaner haben nämlich im vergangenen Jahr den Siri-Entwickler Viv Labs aufgekauft, kurz nachdem diese einen neuen Sprachassistenten vorgestellt haben. Auch andere Hersteller setzen auf eine verbesserte künstliche Intelligenz, sodass auch Apple in Handlungsnot gerät und Siri in diesem Jahr stark verbessern könnte.



Über die letzten Jahr wurden künstliche Intelligenzen in unserem Leben immer wichtig. Etwa Amazon Echo hilft im Alltag, steuert unser Smart Home und kann uns bei einfachen Aufgaben unterstützen. Siri ist da ähnlich. Allerdings haben wir den Sprachassistenten immer dabei – in der Hosentasche oder am Handgelenk. Apples Ansatz funktioniert zwar bereits gut, aber gerade die Konkurrenz ist besser im Verknüpfen und Verstehen von Informationen. Laut Industrie-Quellen (via DigiTimes) sollen in diesem Jahr die virtuellen Assistenten einen weiteren Sprung nach vorne machen.

Apple soll daher mit Hochdruck daran arbeiten eine verbesserte Siri-Version für die nächsten iPhone-Generationen bereitzustellen. In der Vergangenheit kaufte man dazu Unternehmen auf und heuerte bereits einige Maschinenlern-Experten an. Ob bereits das iPhone 8 oder erst ein späteres Modell mit einem solchen Upgrade versehen wird, ist derzeit ungewiss. Ebenfalls weiß man noch nichts über die genauen Neuerungen, die die verbesserte Version mit sich bringen soll. Es ist jedoch davon auszugehen, dass man vor allem an der Spracherkennung und dem kontextuellen Verstehen arbeitet. Dadurch soll es möglich werden Anschlussfragen zu stellen. Beispielsweise könnte man so erst nach dem Wetter an einem Standort fragen und dann einfach einen weiteren nennen – ohne die komplette Frage erneut stellen zu müssen.

Nachdem Apples Sprachassistent in den letzten iOS-Iterationen nur wenig Neues gelernt hat, würden wir diesen Schritt begrüßen und hoffen auch auf eine Verbesserung bei den Drittanbietern, die Siri seit iOS 10 für verschiedene App-Features nutzen können.