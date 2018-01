​Apple macht OLED-Preise kaputt: Hersteller suchen Alternativen. Medienberichten zufolge suchen chinesische Smartphone-Hersteller nach Alternativen für die Display-Produktion Ihrer kommenden Geräte. Huawei, Oppo und Xiaomi wollen von OLED auf Mini-LED wechseln. Das tun die Anbieter nicht freiwillig.

Das iPhone X war nur der Anfang, Apple braucht mehr OLED-Displays (Bild: Alexander Trust)

DigiTimes berichtet über einen Engpass in der Smartphone-Industrie. Die Hersteller Huawei, Oppo und Xiaomi wollen offenbar allesamt nach Alternativen für Smartphone-Displays Ausschau halten.

Apple kauft den OLED-Markt leer

Als Begründung wird in dem Beitrag Apples wachsendes Interesse an der OLED-Technologie genannt. Die drei Smartphone-Hersteller fürchten, dass der iPhone-Anbieter aus Cupertino in diesem Jahr noch mehr OLED-Produktionsressourcen von Samsung (und anderen) in Anspruch nehmen wird. Unter dem Strich bleibt für die anderen also nichts übrig?

So einfach ist diese Schlussfolgerung nicht. Grundsätzlich entscheidet sicherlich der Preis über den Zugang zum Markt. Doch die genannten Anbieter zeichnen sich vor allem durch den niedrigen Preis bei Ihren Smartphones aus. Sie müssten sinkende Margen in Kauf nehmen oder die Preise anheben.

2018 wird Mini-LED mehr Verbreitung finden

Die Entscheidung der Hersteller bedeutet gleichzeitig, dass die Mini-LED-Technologie weitere Verbreitung finden wird. Denn Huawei, Oppo und Xiaomi wollen diese Display-Technologie mit integrierter Hintergrundbeleuchtung in Ihre Geräte einbauen.

Erste Smartphones mit der Technologie sollen in der zweiten Jahreshälfte 2018 bereits auf den Markt kommen.

iPhone X Plus kommt

Gerüchteweise plant Apple dieses Jahr dem iPhone X noch ein größeres Plus-Modell an die Seite zu stellen. Neben Samsung soll auch LG einen Teil der Displays fertigen. Allerdings wird der Hersteller wohl vorerst nur ein kleineres Kontingent übernehmen. Mittelfristig dürfte sich das jedoch ändern. Denn Apple hat Investitionen in Produktionsstätten von LG getätigt, um die OLED-Produktion voranzutreiben.