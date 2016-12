Wie Anfang Dezember angekündigt, hat Apple einen ersten Schritt gemacht und weitergehende Informationen zu seiner eigenen KI-Forschung veröffentlicht. Konkret haben Mitarbeiter des Unternehmens ein Paper über das Thema „Computervision“ oder auch computerunterstütztes Sehen für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Computervision: Dem Computer ein Auge geben (Bild: CC0)

Forscher aus Apples KI-Abteilung haben ein erstes Paper zum Thema computerunterstütztes Sehen veröffentlicht. Damit hat man bereits die Frage nach dem Zeitpunkt einer Veröffentlichung direkt beantwortet. Denn einer Ankündigung Anfang Dezember folgte nicht die Bekanntgabe eines ersten Termins.

Was ist Computervision?

Aber was hat es mit dem Paper überhaupt auf sich? Besser: Was ist computergestütztes Sehen? Die Forschung möchte vor allem blinden Personen und solchen mit anderen Sehschwächen helfen, mehr von Ihrer Umwelt zu erkennen. Computervision kann aber auch in anderem Kontext nützlich sein, beispielsweise beim autonomen Fahren, wenn Fahrzeuge Objekt erkennen und entsprechende Aktionen auslösen.

Im konkreten Fall erfahren wir von Apple, wie das Unternehmen mit Hilfe von Simulationen von Bildern einer KI das Erkennen von Objekten beibringen möchte. Dies ist deutlich einfacher als beispielsweise Bilder in Echtzeit durch Kameras zu scannen und sie nachträglich von Menschenhand kategorisieren zu lassen. Doch dieses Vorgehen birgt Gefahren bei der Verknüpfung in die reale Welt.

Neurale Netzwerke korrigieren sich selbst

Apple lässt mehrere neurale Netzwerke miteinander interagieren. Dabei gilt eines jeweils als Korrektiv des anderen. Die Netzwerke wetteifern miteinander, versuchen sich gegenseitig mit Bildern „hereinzulegen“, die das andere Netzwerk für authentisch, respektive realistisch genug einschätzt, um darauf zu reagieren.

Das Paper der Autoren Ashish Shrivastava, Tomas Pfister, Oncel Tuzel, Josh Susskind, Wenda Wang und Russ Webb können Sie sich auf arXiv.org beispielsweise als PDF gratis herunterladen.