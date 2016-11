04.11.2016 - 13:55 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das Smartphone-Geschäft ist hart umkämpft. Als strahlender Gewinner geht Apple hervor. Für das Unternehmen aus Cupertino lohnt sich die Entwicklung und der Verkauf eines Smartphones, was andere Hersteller nicht behaupten können. Lediglich Samsung ist noch in der Gewinnzone, aber auch nur knapp. Unternehmen wie LG und HTC zahlen sogar noch drauf, weshalb der Profit bei Apple zum ersten Mal über 100 Prozent sieg.



04.11.2016 - 13:55 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple verdient am iPhone gut, andere Hersteller zahlen bei ihren Smartphones noch drauf (Bild: ninetofive via mockDrop)

Für Apple kamen in diesem Jahr einige positive Faktoren zusammen, was das iPhone 7 betrifft: Unter anderem gab relativ hohe Nachfrage besonders nach dem iPhone 7 Plus und das Debakel um das Galaxy Note 7 spielten dem Unternehmen in die Karten. Die Analysten von BMO Capital Markets haben geschätzt, welcher Hersteller wie viel Gewinn im Smartphone-Markt erwirtschaftet und dabei festgestellt, dass 103,6 Prozent bei Apple landen.

Apple mit über 100% – aber wie?

Auf Platz zwei liegt übrigens Samsung, der Marktführer im Smartphone- und Handy-Markt, der aber nur 0,9% des gesamten Profits aus der Industrie auf seinem Konto verbuchen konnte. Dass Apple auf einen Wert jenseits der 100% kommt, liegt daran, dass die meisten Hersteller, darunter auch LG und HTC, keinen Gewinn, sondern sogar Verluste mit dem Smartphone-Geschäft machen.

Lesetipp

Samsung Galaxy Note 7: iPhone 7 schuld an explodierenden Akkus

Kurz nachdem das Samsung Galaxy Note 7 in den Verkauf gegangen ist, kamen Berichte darüber auf, dass sich der Akku beim Aufladen einzünden kann.... mehr

Die roten Zahlen wurden bei denjenigen dort vermerkt, wo sie hingehören, also in der Mobil-Sparte, und konnten demzufolge reativ einfach in die Analyse mit aufgenommen werden. Ohne den durchschnittlichen Verkaufspreis zu senken, hatte Apple schon seit Jahren einen Profit-Anteil von 90 bis 95 Prozent. Es handelt sich in diesem Jahr jedoch um das erste Mal, dass der Wert die 100-Prozent-Marke überschreitet.

Produkthinweis Apple iPhone 7 Smartphone (11,9 cm (4,7 Zoll), 128GB interner Speicher, iOS 10) matt schwarz Preis: 785,00 €

Höhenflug dürfte nicht lange anhalten

Es wäre aber unrealistisch anzunehmen, dass Apple dieses Rekordergebnis halten können wird. Im vergangenen Jahr machten iPhone-Verkäufe einen Profit-Anteil von 90 Prozent aus. Beeindruckend ist aber durchaus, dass man es in Cupertino versteht, aus einem Marktanteil von 13,2 Prozent so viel Gewinn zu erzielen. Samsung kommt mit 21,7 Prozent auf einen wesentlich größeren Anteil an verkauften Smartphones.