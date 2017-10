Für Apple ist der Businessbereich und die Verbreitung von iPhone, iPad und Mac in diesem Sektor ein wichtiges Standbein. Nun kooperiert die Firma mit GE, einer großen Digital Industrial Firma, um die Plattform Predix über ein Software Development Kit Entwicklern bereitzustellen und so leistungsfähige Industrienanwendungen erstellen zu können.

Predix will das Betriebssystem für das Industrial Internet sein (Bild: GE)

Predix wird von General Electric als „Betriebssystem für das Industrial Internet“ bezeichnet. Die Cloud-Plattform ermöglicht zum Beispiel einen schnellen Überblick über den Zustand und die Leistung von Industrieanlagen. Dabei lassen sich die erhobenen Daten sammeln, verarbeiten und über die Cloud auch verschlüsselt weitergeben. GE konzipierte die Plattform von Beginn an recht offen und auf die Zusammenarbeit von Partnern ausgelegt. Ein solcher Partner ist nun Apple, wie beide Firmen heute bekanntgaben. Durch die Zusammenarbeit sollen iPhone und iPad zum Standard bei GE werden und Apple im Gegenzug Entwicklern die Anbindung an Predix erleichtern.

Tim Cook begrüßt die Verbindung der beiden Firmen: „GE ist ein idealer Partner mit einer reichhaltigen Innovationsgeschichte in der industriellen Welt in Bereichen wie Luftfahrt, Fertigung, Gesundheitswesen und Energie“. Ab dem 26. Oktober steht das neue Predix Software Development Kit (SDK) für iOS für Entwickler bereit, um Apps mit Predix verbinden zu können. Als Beispiel gibt Apple in seiner Pressemitteilung die Möglichkeit an, sich über den Zustand einer Windkraftanlage direkt über ein iPhone informieren zu können und bei Inspektionen und Wartung mit den Teams vor Ort zusammenarbeiten zu können.