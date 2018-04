17.04.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



17.04.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple soll innerhalb des nächsten Jahres ein Zeitschriften-Abo in Form einer Flatrate anbieten und das Angebot so gestalten wie Apple Music: Gegen eine monatliche Gebühr erhält der Kunde Zugriff auf alle Angebote des neuen Dienstes. Vor kurzem hatte Apple dazu das Unternehmen Texture übernommen.

Wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt hat, wird es bereits wissen: Vor rund einem Monat übernahm Apple mit Texture einen Anbieter von ein Zeitschriften-Abos. Das Angebot von Texture umfasste zum Zeitpunkt der Übernahme rund 200 Magazine, darunter People, Fortune, Wired, Maxim, Men's Health, GQ, Bloomberg Businessweek, ESPN The Magazine und Entertainment Weekly sowie Vanity Fair oder The New Yorker. Nun stellt sich die Frage, was Apple mit dem Unternehmen in Zukunft anfangen will.

Mark Gurman von Bloomberg News berichtet nun, dass Apple plant, innerhalb des nächsten Jahres einen abonnementbasierten Nachrichtendienst anzubieten. Der Service soll auf der Magazin-App von Texture aufbauen, die in die Apple News-App auf iPhones und iPads integriert werden soll.

Wir engagieren uns für Qualitätsjournalismus aus vertrauenswürdigen Quellen und ermöglichen es Zeitschriften, weiterhin schön gestaltete und ansprechende Geschichten für Leser zu recherchieren", sagte Apples Manager Eddy Cue anlässlich der Übernahme.

Der Dienst würde im Wesentlichen wie Apple Music gestaltet. Apple Music bietet unbegrenztes Streaming von über 45 Millionen Songs für 9,99 Euro pro Monat bietet. Apple könnte so seinen Dienstleistungsbereich weiter ausbauen, der auch den App Store und die iCloud beinhaltet. Früher bot Apple mit Newsstand eine App an, in der digitale Zeitschriften und Zeitungen angeboten wurden. Damals waren aber nur Einzelabos möglich.

Mit einem solchen Angebot würde Apple auch erheblichen Druck auf Verlage ausüben können, sich dem Angebot anzuschließen.

