17.09.2016 - 18:09 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Ganz ohne Schlangen - der iPhone-7-Verkaufsstart in Hamburg. Freitag, 16. September 2016. Fünf nach sieben. Die Lufttemperatur beträgt 18 Grad. Die ersten Sonnenstrahlen schieben sich über die Häuser der Innenstadt auf die Alster. Wir sind vor Ort in Hamburg auf dem Jungfernstieg am Apple Store, denn endlich kommt das iPhone 7 in den Handel. Doch irgendwas ist anders als in den Vorjahren…



17.09.2016 - 18:09 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Apple Store am Jungfernstieg in Hamburg. Gespanntes Warten auf iPhone 7 (Bild: Matthias Parthesius)

Der Verkaufsstart läuft zum ersten Mal anders ab als in den Jahren zuvor. Apple hatte in den Vortagen durchblicken lassen, dass es keine neuen iPhone-7-Geräte im freien Verkauf geben wird. Schon gar nicht vom iPhone 7 Plus und erst recht nicht im neuen glänzend schwarzem Diamant-Schwarz. Es gebe zu viele Vorbestellungen für iPhone 7, lautet die selbstbewußte Entschuldigung von Apple.

iPhone 7 ohne Camper, ohne Hype

Wer gestern sein Nachtlager vor dem Schaufenster des Apple Store aufschlagen wollte, wurde von Apple-Mitarbeitern über den „Mangel“ an Verkaufsware aufgeklärt. Und so kommt es, dass der Verkaufsstart vom wichtigsten Apple-Produkt etwas anders ausgestaltet ist, nämlich ohne den fast schon obligatorischen Massenauflauf einer euphorisierten Kundschaft, die der Öffnung der Ladentür entgegen fiebert.

Die ersten acht Kunden warten auf Einlass – für die Apple Watch (Bild: Matthias Parthesius)

Der Hype ist weg. Apple sorgt sogar selbst dafür, dass Apple-Fans ihr neues Gadget nicht feiern können. Auf der anderen Seite stellen sich auch gewisse Abnutzungserscheinungen ein. Zum 6s kamen schon weniger Kunden als beim iPhone 6. Exakt wird es sicherlich nur Apple wissen, aber gefühlt markierte der 21. September 2012 für das iPhone 5 den Wendepunkt. Seinerzeit schlängelten sich die Wartenden einmal um den Block.

Vor einer Woche war nicht klar, dass der Verkaufsstart vom iPhone 7 gänzlich anders aussehen sollte als in den Vorjahren. Als ich meine Bestellung aufgab und Abholung im Store wählte, durfte ich mir ein Zeitfenster aussuchen. Nachdem ich mich auf 8 Uhr festgelegt hatte, bereute ich die Entscheidung, denn ich sah mich inmitten von übernächtigten Fan-Boys und einigen, wenigen Fan-Girls wieder.

Zwei Warteschlangen vor dem Apple Store. Links für die Uhr, rechts im Bild für das iPhone 7 (Bild: Matthias Parthesius)

iPhone 7: Verkaufsstart ohne Volksfestcharakter

Aber diesmal gibt es keine Klappstühle, Wolldecken und nächtliche Pizza-Lieferung zum Jungfernstieg 12. Auch keine fliegenden Kaffeeverkäufer und keine Spekulanten, die ihren Platz in der Warteschlage zusammen mit der Aussicht auf das neue iPhone meistbietend verkaufen können.

Trotzdem warten zur frühen Stunde ein paar Kunden – etwa acht – auf Einlass. Die Store-Verantwortlichen haben die Lage im Griff und die Situation unter Kontrolle. Es handelt sich um Interessenten für die neue Apple Watch. Die iPhone-Kunden der ersten Stunde werden von Jens im blauen Apple-T-Shirt in Empfang genommen. Er kontrolliert den QR-Code aus der Apple-Store-App, der besagt, dass die Ware – in diesem Fall ein schwarzes iPhone 7 – abgeholt werden kann.

Apple-Store-Mitarbeiter unmittelbar vor Öffnung der Ladentüren (Bild: Matthias Parthesius)

Bis zur vorzeitigen Öffnung um 8 Uhr wächst die Gruppe der Wartenden auf etwa 60 Personen an. Links die iPhone-7-Kunden, die Bestellungen abholen oder Reservierungen bezahlen und auslösen möchten. Rechts und in etwa gleich viele Menschen für die neue Apple Watch. Vorbestellungen und Reservierungen genießen klare Priorität.

Der Hype ist weg und das hat Gründe

Der Hype ist weg. Beziehungsweise er ist nicht sichtbar. Denn man darf nicht vergessen, dass einige hundert Kunden vor dem Laden die Apple-Store-Manager auch in die Verantwortung nehmen. Der Eingang zur U-Bahn-Station wird blockiert. Andere Geschäfte auf der Flaniermeile werden beeinträchtigt – zwar nicht morgens um 8 Uhr, aber im Verlauf des Tages.

Zudem ist „Warten“ zusammen mit hunderten Gleichgesinnten nicht wirklich befriedigend – wenn nicht gar von Anfang an frustrierend, weil es immer zu lange dauert.

Und nicht zuletzt ist „Warten“ nicht mehr zeitgemäß in Zeiten von Online-Shops und Shopping-Apps sowie „Same-Day-Delivery“.

Spontaner Andrang im Apple Store für die neue Apple Watch (Bild: Matthias Parthesius)

Wer vor einer Woche das iPhone 7 bestellte, bekommt es heute wahlweise mit der Post oder zur Abholung im Apple Store oder einer anderen Verkaufsstelle wie etwa beim Handy-Shop an der Ecke.

Im Fazit bekämpfte Apple die Warteschlange wirksam. Die Kunden sind trainiert auf die Apple-Store-App und die Online-Bestellung. Das entlastet die Mitarbeiter im Store, die sich nicht überrannt fühlen. Und das ist doch – an einem sonnigen Tag – auch ein schönes Gefühl.