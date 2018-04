Die Dokumentation über den Singer-Songwriter Ed Sheeran könnte bald für Apple-Music-Kunden verfügbar sein (Bild: Eva Rinaldi, Ed Sheeran 2, 2013, CC BY-SA 2.0)

Die Einkaufstour von Apple geht weiter. Nach verschiedenen neuen Serien für das wahrscheinlich demnächst startende Streaming-Angebot von Apple, ersteht die Firma nun die Rechte an einer Dokumentation über den Singer-Songwriter Ed Sheeran. Die genauen Pläne mit dem Film hat Apple noch nicht bekanntgegeben.

Mit „Carpool Karaoke: The Series“ startete Apple erstmals ein exklusives Bewegtbild-Angebot für seinen Musikstreaming-Dienst Apple-Music. Doch nicht nur mit Serien möchte man die Kunden überzeugen, auch das Angebot an Musik-Dokumentationen wächst stetig. So wurde bisher zum Beispiel der Musikproduzent Clive Davis mit der Kamera begleitet und die Sängerin Taylor Swift ließ sich bei ihrer „The 1989 World Tour“ filmen. Nun reiht sich ein weiterer großer Name in Apples Angebot ein.

Wie Deadline berichtet, soll sich Apple mit einem niedrigen bis mittleren siebenstelligen US-Dollar-Betrag bei einer Auktion die Rechte an der Dokumentation „Songwriter“ gesichert haben. Der Film gewährt einen Einblick in den Schaffensprozess des extrem erfolgreichen Musikers Ed Sheeran. Regie führte dessen Cousin Murray Cummings und Produzent ist Benny Blanco. Der Film feierte seine Premiere bereits in Berlin und war gestern Abend beim Tribeca Film Festival in New York zu sehen.

Dem Bericht nach plane Apple zunächst eine „Event-Veröffentlichung“ der Dokumentation und will den Film im Anschluss daran im Kino zeigen. Sicherlich wird kurze Zeit danach auch eine Veröffentlichung für Apple-Music-Kunden geplant sein, allerdings ist diese noch nicht bestätigt. Auch zu den genauen Terminen gibt es bisher keine weiteren Angaben.

