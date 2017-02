15.02.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples Geräte sind ohne Zweifel schwer zu reparieren - und sind damit nicht allein. Reparaturdienstleister in den USA fordern, dass Apple wenigstens Ersatzteile und Reparaturanleitungen herausrückt. Gegen ein entsprechendes Gesetzesvorhaben wehrt sich aber nicht nur Apple.



iFixit bei der Zerlegung des iPhone SE (Bild: iFixit)

Was haben Apple und der Traktorhersteller John Deere gemeinsam? Beide sind angeblich gegen die Pläne des US-Bundesstaats Nebraska, dort per Gesetz ein „Recht auf Reparatur” (Right to Repair) zu etablieren. Zwar handelt es sich nur um einen Gesetzesentwurf, doch nach einem Bericht der Website Motherboard will Apple dagegen vorgehen. Würde der Entwurf zum Gesetz, könnten Apple und andere Hersteller beliebiger technischer Geräte dazu verpflichtet werden, Reparaturanleitungen und Ersatzteile anzubieten - auch Händlern, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden, Reparaturen durchzuführen. Das Unternehmen iFixit lebt beispielsweise davon, inoffizielle Reparaturanleitungen zu erstellen und Werkzeug zum Öffnen der Geräte zu verkaufen.

Dem Bericht nach will Apple Anfang März 2017 gegen das geplante Gesetz Stellung beziehen. Wie das geschehen soll, scheint noch nicht ganz klar zu sein. Entweder sollen Lobbyisten diese Aufgabe übernehmen oder Mitarbeiter des Konzerns. Motherboard hat allerdings nur eine einzige anonyme Quelle für diese Behauptung.

Neben Apple gibt es aber dem Bericht nach noch weitere Unternehmen wie AT&T oder John Deere, die die Pläne ablehnen. So könnten eingebaute Akkus beschädigt werden, wenn unautorisierte Personen daran herumschrauben. Das würde eine Gefahr darstellen.

Nicht nur in Nebraska sondern auch in angeblich sieben weiteren US-Bundesstaaten sollen entsprechende Gesetzesvorschläge in den Schubladen liegen, meint Motherboard.

In New York wurde bereits eine solche Gesetzesvorlage zurückgewiesen. Ob dies an der guten Lobbyarbeit von Apple und anderen Unternehmen lag, ist nicht nachzuweisen.

Die Initiative kommt nicht etwa von Verbraucherschützern sondern von den Mitgliedern des Reparaturanbieterverbands Repair.org, die sich ein lukratives Geschäft aufbauen will.