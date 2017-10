02.10.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach über einem Jahr gibt es nun kein aktuelles iPhone mehr mit Kopfhöreranschluss. Nun hat Apple einen Adapter im Sortiment, der sowohl eine Klinkenbuchse als auch eine Auflagemöglichkeit per Lightning bietet. Er stammt von Belkin.



02.10.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Belkin Rockstar (Bild: Apple)

Als das iPhone 7 auf den Markt kam, war es das erste iPhone ohne Kopfhöreranschluss. Mittlerweile ist auch das iPhone 8 da und auch diesem Smartphone fehlt die Klinkenbuchse. Zwar legt Apple einen Adapter bei, doch dann ist die Lightning-Schnittstelle belegt und das iPhone kann nicht geladen werden. Nun hat Apple ein einsehen und verkauft einen passenden Adapter von Belkin im Apple Store, der beides kann: Aufladen und dem Kopfhörer eine Buchse spendieren.

Apple stellt das Dongle nicht her, aber lässt das Gerät von Belkin in den Apple Store. Das ist schon ein gewisses Eingeständnis, dass die Kunden nicht bereit sind, ihre Kopfhörer mit Klinkenstecker einfach aufzugeben und einen Lightning-Kopfhörer kaufen wollen.

Der Belkin Rockstar-Adapter ist eine Neuauflage eines schon länger im Handel erhältlichen Modells, das nun auch einen Lightning-Anschluss enthält. Die letztjährige Version hatte zwei Lightning Ports, also musste man den Apple eigenen Kopfhörer-Dongle in einen anderen Dongle stecken, wenn man damit einen kabelgebundenen Kopfhörer verwenden wollte.

Der Adapter kostet absurde 35 Euro. Nach einem Bericht von The Verge funktioniert er wie erwartet. Der Adapter ermöglicht es, Musik über Kopfhörer zu hören und gleichzeitig das iPhone aufzuladen. Das Dongle ist allerdings recht groß und viel voluminöser als das, was Apple den Smartphones beilegt. Zudem soll das Kabel relativ schlecht zu biegen sein. Das könnte beim Transport in der Tasche negativ auffallen. Die meisten Anwender werden den Adapter aber wohl im Auto oder an der Stereoanlage verwenden, so dass es darauf weniger ankommt. Übrigens: Wer einen Lightning-Kopfhörer in seine Buchse einsteckt, hört nichts.