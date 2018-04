Apple in Indien top, in China flop (Bild: CC0, StockSnap via Pixabay)

Apple in Indien top, in China flop. Der iPhone-Hersteller konnte 2017 in Indien seinen Umsatz um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Die Profite gingen sogar um 47 Prozent nach oben. In China hingegen verlor der Konzern zuletzt Marktanteile und die sollen laut mehreren Analysten auch kurzfristig nicht zurückzuerobern sein.

Analysten zeichnen aktuell zwei sehr unterschiedliche Szenarios von Apples Geschäftsentwicklung. Während es in Indien eine positive Entwicklung gibt, ist das in China nicht der Fall.

Apple steigert Gewinne in Indien um 44 Prozent

Das Fiskaljahr 2017 endet für Apple mit dem Märzquartal 2018. India Times berichtet, dass der iPhone-Hersteller in dem Zeitraum gut gewirtschaftet hat in Indien. Die Daten stammen aus einem Firmenregister, in dem das Unternehmen aus Cupertino entsprechende Daten hinterlegen muss.

Der Umsatz des Herstellers stieg gegenüber 2016 um 17 Prozent. Gleichzeitig aber wuchsen die Profite um über 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein entscheidender Faktor, warum Apple mehr Geld in Indien verdienen kann, ist die Smartphone-Produktion vor Ort. Die führte dazu, dass der Hersteller von der öffentlichen Hand weniger bei der Einfuhr von Rohstoffen sanktioniert wurde.

India Times zitiert zudem einen hochrangigen Industrievertreter, demzufolge das Unternehmen das Kapital aus dem Land nicht abziehen möchte, sondern es stattdessen reinvestiert, um weiter Produktionskapazitäten zu kreieren.

Wird China für Apple zum Sorgenkind?

Abgesehen von einem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China, in dem der Apple-CEO Tim Cook zu vermitteln sucht, laufen die Geschäfte dort nicht mehr so gut wie zuvor. Apple hält sich wohl noch in den Top 5 der Smartphone-Hersteller auf, hat aber substanziell an Marktanteilen verloren.

Während der Markt in China zuletzt um 21 Prozent geschrumpft ist, wird der iPhone-Hersteller aber sichtbar von der Konkurrenz abgehängt. Für mehrere Analysten ist diese Entwicklung „von Dauer“ oder zumindest keine Entwicklung, die sich kurzfristig umdrehen wird.

Apple könne in China sowieso nur besser verdienende Klientel in den großen Städten für sich gewinnen. Es hat dadurch einen klaren Nachteil. In den Großstädten leben rund 300 Millionen Menschen, von denen 150 bis 220 Millionen als Käufer für Apples iPhone überhaupt nur in Frage kommen. Demgegenüber macht die komplette chinesische Bevölkerung aber 1,3 Milliarden Menschen aus.

Dazu kommt erschwerend hinzu, dass die lokalen Hersteller das Design und viele Features beim iPhone abgucken. Nutzer greifen dann zur günstigeren Alternative, wenn es ihnen im Portmonee wehtun würde.

Anzeige