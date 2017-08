Die European Emergency Number Association versucht seit mehreren Jahren mit Apple Kontakt aufzunehmen, um das SMS-Notfallsystem AML in iOS zu integrieren. Das System schickt bei einem Notruf den genauen Standort des Anrufers an die Notrufzentrale. Der Rettungsdienst kann so schneller am exakten Einsatzort sein. Bisher reagiert Apple aber nicht auf die Anfragen der Organisation.

So sieht ein Notruf auf der Apple Watch aus. (Bild: Apple)

Die Idee ist simpel und gleichzeit einleuchtend. Ein Smartphone mit dem Notfallsystem „Advanced Mobile Location", kurz AML, erkennt ob der Nutzer eine Notrufnummer wählt. Sobald dieser Fall eintritt, wird über WLAN und GPS der genaue Standort des Geräts lokalisiert und an die Notrufzentrale geschickt. Dabei kann das System WLAN und GPS auch aktivieren, falls der Nutzer es ausgeschaltet hatte. Die Informationen können die Retter dann einsetzen, um möglichst schnell am exakten Einsatzort einzutreffen. Entwickelt wurde das System in England unter anderem durch die britische Telekom und HTC. Eingesetzt wird es aktuell in England, Estland, Litauen und Niederösterreich, weitere Länder testen das System gerade. Google unterstützt seit Mitte 2016 AML in aktuelleren Versionen von Android.

Apple ignoriert Kontaktaufnahme

Die European Emergency Number Association setzt sich unter anderem für die Verbreitung des Notfallsystems ein und hat dafür bereits vor Monaten auch bei Apple angefragt ob AML in iOS implementiert werden könnte. In einem heute veröffentlichten Statement beklagt die Organisation nun, dass Apple bisher sämtliche Anfragen ignoriert.

Apple setzt in iOS auf einen eigenen Notrufservice. So kann die Apple Watch zum Beispiel auf Knopfdruck eine SMS an vorher definierte Notfallkontakte senden und den Notruf tätigen. Auf dem iPhone kann, neben dem klassischen Notruf, zusätzlich ein Notfallpass mit wichtigen Angaben hinterlegt werden. Warum Apple sich gegen AML sperrt ist nicht bekannt.