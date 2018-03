28.02.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



28.02.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Jimmy Grewal)

Ein Sammler von alten Apple-Computern versucht, einen nicht mehr funktionierenden Apple I wieder voll funktionsfähig zu machen.

Jimmy Grewal war früher Microsofts Programm-Manager für die Mac-Version des Internet Explorers, aber jetzt ist mit etwas ganz anderem beschäftigt. Grewal will eine schwierige und delikate Restaurierung vornehmen und einen alten Apple I wieder zum Laufen bringen. Da nutzt ihm sein Job: Er leitet ein Unternehmen mit einer Leiterplattenreparaturabteilung.

Er hat seiner Meinung nach das Wissen, die Werkzeuge und vor allem die Erfahrung, etwas so Seltenes und Wertvolles zu restaurieren. Die Platine erwarb er über eine Auktion des weltbekannten Christie's. Wieviel der Sammler für den seltenen Computer ausgab, bleibt sein Geheimnis.

Seine Mitarbeiter arbeiten hart daran, die Probleme mit der Stromversorgung des Apple I zu beheben, aber scheint jede einzelne Komponente für sich genommen gut zu funktionieren. Sollten Komponenten ersetzt werden müssen, ist Grewal entschlossen, die Restauration so originalgetreu wie möglich zu gestalten.

Er erwarb daher schon früher Teile, in der Erwartung, dass sie später ein mal nützlich würden. So hat Grewal aus alten Geräten wie zum Beispiel aus Spielautomaten Bauteile entnommen. Einige hat er über eBay besorgt. In jedem Fall will er nur exakt das gleiche Ersatzteil verwenden - sogar die Produktionsjahre sollen übereinstimmen.

Apple I-Modelle gehen regelmäßig für niedrige bis hohe sechsstellige Summen über die Auktionstische. Grewal will seinen Rechner aber unter keinen Umständen mehr verkaufen sondern in einen Museum ausstellen.

Anzeige