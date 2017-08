24.08.2017 - 09:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In einem aktuellen Interview gab Samsungs Mobile President DJ Koh bekannt, dass das Unternehmen, wie von vielen spekuliert, tatsächlich an einem smarten Lautsprecher arbeitet, der in Konkurrenz zu Amazon Echo, Google Home und natürlich Apples HomePod treten soll. Nach den starken Präsentationen des Galaxy S8 und dem Galaxy Note 8 strebt man auch hier ein großartiges Produkt an.



24.08.2017 - 09:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Neben Amazons Echo erhält der HomePod auch durch Samsung Konkurrenz (Bild: Apple)

Vor mehr als eineinhalb Jahren stellte Amazon mit dem Amazon Echo einen smarten Lautsprecher für die eigenen vier Wände vor, der mit einem Sprachassistenten ausgestattet ist, und rief damit eine völlig neue Produktkategorie ins Leben. Später folgten kleinere Modelle und auch die Konkurrenz schlief nicht, sodass erst Google und bald auch Apple nachzieht. Jetzt jagt auch Samsung dem Trend hinterher. In einem CNBC-Interview gab Samsungs Mobile President DJ Koh bekannt, dass man in „naher Zukunft“ ebenfalls einen smarten Lautsprecher vorstellen werde, da er bereits „daran arbeitet“.

Geht es nach Koh will man dem Nutzer auch Zuhause ein tolles Erlebnis mit Samsung-Geräten bieten, sodass man viel Aufwand in den smarten Lautsprecher stecken will. Leider gab er noch keinerlei detaillierte Informationen zu dem Gerät preis, aber aufgrund früherer Berichte darf man davon ausgehen, dass die Südkoreaner wohl auf Ihren frisch eingeführten Sprachassistenten Bixby. Allerdings sollen vor allem Probleme mit Bixby zur Verzögerung geführt haben. So hat Samsung beispielsweise erst Monate nach der Veröffentlichung des Galaxy S8 den Assistenten in englischer Sprache freigeschaltet und stückweise Funktionen freigeschaltet.

Noch nannte Koh keinen Veröffentlichungszeitraum, aber spätestens gegen Ende des Jahres dürfte sich auch hier etwas tun, wenn Apple den HomePod in den USA veröffentlichen wird.