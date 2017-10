​Tim Cook im Interview: Gegenüber der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hat Apples Geschäftsführer Antworten auf ein paar Fragen gegeben. Wir erfahren, dass der CEO des iPhone-Herstellers sein Unternehmen als den weltgrößten Steuerzahler wahrnimmt. Er stellt das System in Frage und betont, wie viele Arbeitsplätze seine Firma geschaffen hat.

Tim Cook ist Apples aktueller Geschäftsführer (Bild: Apple)

Hat ein Thema immer zwei Seiten? Selbst wenn, dann passen diese zwei Perspektiven derselben Sache kaum zueinander. In diesem Fall werfen die einen Apple vor, gar keine Steuern zu zahlen. Dessen Chef, Tim Cook, behauptet nun aber im Gespräch mit der FAZ, kein anderes Unternehmen zahle mehr Steuern weltweit als der iPhone-Hersteller. Wem also glauben?

Apple fühlt sich missverstanden

An den Antworten Cooks kann man ablesen, dass es ihn wurmt, wie sein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird: als Steuerverweigerer, als Sozialschmarotzer auf dem Rücken des kleinen Mannes, als Ausbeuter von billigen Arbeitskräften.

Doch Cook erklärt noch eine andere Wahrheit. Nämlich diejenige, dass die Unternehmensbesteuerung weltweit keinen Sinn macht. Er sei kein Fan davon, aber er werden die Gesetze befolgen. Beim Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in dieser Woche, erklärt Cook, habe es einen positiven Dialog gegeben über eine Reform der internationalen Besteuerung.

Steuern zahlen, aber besser verteilen

Cook zufolge sei Apple der größte Steuerzahler in Kalifornien, sowie der größte Steuerzahlen in Irland und auch der größte Steuerzahler der Welt. Er sieht dies weniger als Problem, wohl aber die Verteilung des Geldes.

Die EU-Kommission ist allerdings der Meinung, dass Apple zu Unrecht von Irland subventioniert wurde und fordert 13 Milliarden Euro zurück. Das Land soll das Geld eintreiben, wehrt sich aber. „Die stolzen Iren“ wollen sich in die lokale Steuerpolitik nicht von der EU reinreden lassen. Cook spricht in diesem Fall davon, dass die Zahlen, die in den Raum gestellt werden (Apple soll zwischen 2003 und 2014 die Gewinne nur mit 0,005 Prozent versteuert haben), nicht der Realität entsprechen.

Er lenkt den Blick auch auf die Arbeitsplätze, die Apple direkt und indirekt über Zuliefererbetriebe in Europa geschaffen hat. 1,6 Millionen sollen es sein, wenn man nicht ganz genau hinschaut und nicht nur Apple selbst als Arbeitgeber annimmt.

Cook betont Privatsphäre und Augmented Reality

Ein Thema, das dem Apple-Chef ebenfalls am Herzen liegt: Die Privatsphäre von Apples Kunden. „Wir sollten ihre Nachrichten nicht lesen. Das erwarten sie von uns“, erklärt er gegenüber der FAZ. Er betont, dass der iPhone-Hersteller deshalb auch keinen Zugang zu den Nachrichten seiner Kunden habe.

Außerdem betont Cook im Interview die Wichtigkeit von „Augmented Reality“. Die Wichtigkeit der erweiterten Realität schätzt er ähnlich besonders ein, wie die der Multitouch-Bedienung, die mit dem ersten iPhone eingeführt wurde. Denn: Multitouch habe alles verändert, so Cook. Von Augmented Reality nimmt er dasselbe an. Der Autor des Artikels übrigens ist zumindest in dieser Angelegenheit der gleichen Meinung, wie er unlängst begründete.